Slordig Donar lijdt derde nederlaag op rij

In een bloedstollende slotfase was het na veertig minuten basketbal 88-88. In de verlenging kon het beide kanten op, maar trok Den Helder Suns net aan het langste eind. Een nieuwe tik voor de Groningers die het hoofd moesten buigen voor de strijdende en gepassioneerd spelende bezoekers uit Noord-Holland.

Slechte eerste helft

De ploeg van coach Ivan Rudez legde een belabberde eerste helft op vloer. Het schot viel niet. talloze passes gingen de mist in en ook werden er nauwelijks rebounds gepakt. Den Helder rook zijn kans en sloot het eerste kwart af met een 13-17 voorsprong. In het tweede kwart kwam er iets meer tempo in het spel van de Groningers, maar het zelfvertrouwen lijkt op dit moment volledig te ontbreken.

Comeback Donar

Onder aanvoering van Kovac en Boyd van der Vuurst liepen de Noord-Hollanders steeds iets verder weg bij Donar. Met een 30-41 tussenstand in het voordeel van de gasten werd de rust bereikt. In het derde kwart kreeg de thuisploeg eindelijk de geest. De achterstand werd langzaam maar zeker weggewerkt. Na dertig minuten basketbal was het 61-62.

Tij niet gekeerd

Net toen de Groningers helemaal terug leken in de wedstrijd zorgde een run van Den Helder wederom voor een tik bij de thuisploeg. Het vertrouwen bleek nogmaals broos. De bezoekers zorgden voor een 68-75 tussenstand met nog vijf minuten op de klok. In de slotfase probeerde Donar alles op alles te zetten om het tij nogmaals te keren en dwong dus een verlenging af waarin Den Helder het koelst bleef.

Programma

Topscorer aan de kant van Donar was Jarred Ogungbemi-Jackson met 31 punten. Donar blijft voorlopig derde in de Dutch Basketball League met twintig punten uit vijftien duels. Aanstaande woensdag 31 maart komen de Groningers opnieuw in actie. Dan is Feyenoord de tegenstander in MartiniPlaza. De tip-off is om 19.30 uur.