Lycurgus in wachtkamer na nipte zege op Dynamo

De Groningers kenden in eigen hal een bliksemstart en wonnen de eerste twee sets met 25-22 en 25-15. Toen was Lycurgus nog één set verwijderd van directe plaatsing in de finalereeks. Zo ver liet koploper Dynamo het niet komen. De derde set ging met 22-25 naar de gasten uit Apeldoorn. In een razend spannende vierde set behield Dynamo in de slotfase het initiatief en benutte het vierde set point: 26-28. In de laatste set toonde de thuisploeg veerkracht en won met 15-10.

Niet in eigen hand

Hierdoor werd meteen duidelijk dat de ploeg van coach Arjan Taaij het niet meer in eigen hand had, ongeacht het resultaat in de laatste set. Door dit resultaat blijft Orion ook nog in de race voor een plek in de eindstrijd. Lycurgus staat op tien punten uit zes duels. Orion heeft er zeven, maar heeft nog één duel tegoed. Een uitwedstrijd tegen Sliedrecht Sport. Een datum voor deze inhaalwedstrijd is nog niet bekend.

Goede start

Concurrent Orion zou eerder op de dag al in actie komen tegen Sliedrecht Sport, maar dit duel werd afgelast door een coronageval. De uitgangspositie van de thuisploeg bleef hetzelfde. Bij een zege met 3-0 of 3-1 werd de eindstrijd bereikt. Lycurgus schoot prima uit de startblokken en bleek in de eerste set net iets beter op de beslissende punten.

Langste eind

Hierdoor werd het zelfvertrouwen van de thuisploeg dusdanig opgekrikt dat Dynamo in de tweede set werd weggevaagd. In de derde set ging het lange tijd gelijk op. De beleving aan beide kanten was groot. Na een 20-21 tussenstand in de derde set bleven de gasten uit Apeldoorn net iets koeler en trokken met 22-25 aan het langste eind.

Beslissing

In de vierde set was het wedstrijdverloop bloedstollend. Lycurgus nam een 8-5 voorsprong, maar Dynamo sloeg terug en boog het om naar 9-10. Na een rode kaart bij de gasten pakte de thuisploeg het momentum. De tussenstand werd 14-12. Opnieuw toonde de ploeg van coach Redbad Strikwerda veerkacht: 15-14. In de slotfase viel bij de stand 26-27 pas de beslissing. In de vijfde set domineerde de thuisploeg en kwam de zege niet meer in gevaar. Het was de eerste nederlaag voor Dynamo in de kampioensgroep.