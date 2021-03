Coach Rudez: 'Ons defensieve spel is niet goed genoeg'

Donar-coach Ivan Rudez was na de nederlaag tegen Den Helder Suns duidelijk over de oorzaak. 'We verdedigen met te weinig intensiteit en trots.'

De honderd punten die Donar in eigen huis tegen kreeg zinde de Kroaat ook totaal niet. 'We hebben ons spel niet uitgevoerd zoals we het wilden, kregen teveel offensieve rebounds tegen' aldus Rudez. 'Het één-op-één verdedigen moet echt een stuk beter. We zoeken nog steeds naar onze identiteit.'

Verwachtingspatroon

Na de derde nederlaag op rij snapt de coach dat de fans onrustig worden. 'We weten dat het verwachtingspatroon bij onze fans hoog is, bij onszelf is dat nog hoger. Dat hoort bij een club als Donar. Het enige wat we kunnen blijven doen is hard werken en dingen verbeteren richting play-offs. Gelukkig snappen de supporters dat we een nieuw team vormen en nog echt dichter naar elkaar toe moeten groeien in deze ongewone tijd.'

