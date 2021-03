Joël van Kaam tekent tot medio 2024 bij FC Groningen

De 19-jarige flankspeler heeft een nieuwe 3,5-jarige verbintenis getekend. Zijn bestaande contract is opengebroken en verlengd tot medio 2024.

Wij willen heel graag jeugdig talent aan ons binden en het liefst uit onze eigen regio Technisch directeur Mark-Jan Fledderus over de contractverlenging

Uit de regio

Joël van Kaam is geboren in Delfzijl en begonnen bij de jeugd van VV Appingedam. Vervolgens kwam hij bij de FC.

‘Joël is een talentvolle jongen uit onze eigen opleiding en hij komt bovendien uit ons verzorgingsgebied. Wij willen heel graag jeugdig talent aan ons binden en het liefst uit onze eigen regio, dus we zijn heel blij met deze verlenging’, zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus over de contractverlenging.

Geregeld in de wedstrijdselectie

Joël van Kaam maakt sinds dit seizoen geregeld deel uit van de wedstrijdselectie van hoofdtrainer Danny Buijs. Hij debuteerde op 8 november 2020 in het eerste elftal als invaller in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Van Kaam kwam tot nu toe in zes Eredivisiewedstrijden in actie voor de FC, waarvan hij drie keer in de basis startte.

