Bitte der Hund: 'Zie luusterde wel mor reageerde der nait noar...'

In aflevering 31 van de podcast Credo, het leven van Ede Staal vertelt de oud-Schansker hoe dat tot stand kwam. Kuiper had halverwege de jaren zestig als leerling bij leraar Ede in de klas gezeten. Eind jaren 70 ontmoette hij zijn oud-leraar weer vanwege de hond.

Winschoter kraante

'Dat kwam bie verrazzen. Wie haren n bouvier-schnautzer overnomen, Wanda hebbenve heur nuimt. Mor dij haar kwait nait houveul energie man, hai. En zie luusterde wel mor reageerde der nait noar.'

Omdat Kuiper in een rijtjeswoning in Hoogezand woonde, besloot hij de hond van de hand te doen. 'Wie hebben n advertentie zet in Winschoter kraante: Tehuis gezocht met ruimte. Der belde n man en dij vertelde dat heur hond Sara, ook n bouvier-schnautzer was overleden en zie wollen n zulfde hond weer hebben.'

Wanda oftewel Bobby (Foto: Hendrik Kuiper)

Postbodes ploagen

Niet veel later stond de man van de telefoon op de stoep. 'Ik doch: ik kin dij man toch? Ik vruig: Heeft u misschien les gegeven op de LTS? Ja, zee e, dat klopt. Ik pruit in t Nederlands, want ik wos wel dat e Engels kon, mor nait Grunnegs'.

De deal werd gauw gesloten en zo verhuisde Wanda gratis en voor niets naar de boerderij van Ede in Nieuwe-Statenzijl. 'Doar kon e postbodes ploagen en hoazen vangen. Perzies wat wie veur ogen haren', vertelt Kuiper.

En zo werd hond Wanda van de familie Kuiper de nieuwe Sara bij de familie Staal en de Bobby in Bitte der Hund van Zuzooien op Zundagmörn.

Het echte verhaal 'Bitte der Hund' van Ede is samen met andere anekdotes te beluisteren in aflevering 31 van Credo.

Erik Hulsegge bij Hendrik Kuiper (Foto: Rolf Schreuder/ RTV Noord)

Inmiddels zijn er 31 afleveringen van Credo te beluisteren. Tweewekelijks verschijnt een nieuwe editie van Credo.

