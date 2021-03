Munnekezijl wil niet meer bij Friesland horen en past borden vast aan

Over de oorspronkelijk Friese borden is een zijl gespannen (Foto: Plaatselijk Belang Munnekezijl/Facebook)

Daarop is te zien hoe onder de Nederlandse plaatsnaam op de komborden aan de rand van het dorp de gemeente Westerkwartier is gezet. Munnekezijl hoort officieel bij de gemeente Noardeast-Fryslân.

Er is al langer gedoe over de komborden in het noordoosten van Fryslân. Het gaat dan met name om de borden in de dorpen Warfstermolen, Kollumerpomp, Burum en Munnekezijl, meldt Omrop Fryslân.

Kostenplaatje

De vier dorpen vinden dat het onnodig veel geld kost om alleen de Friese plaatsnamen op het kombord te zetten. In september besloot de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân unaniem om de Friese namen van de voormalige gemeenten Dongeradeel en Kollumerland officieel in te voeren.

In Friesland zien ze ons als Groningers en in Groningen zien ze ons als Friezen Jan Theunis Zuidema - voorzitter Plaatselijk Belang Munnekezijl

'Klaar mee'

'Wij als inwoners zijn er redelijk klaar mee. We willen graag dat zowel de Nederlandse en de Friese naam op het bord te zien zijn, maar het wordt er doorheen gedrukt. De gemeente heeft bepaalt dat overal Friese namen te zien moeten zijn. Er is geen overleg geweest', zegt Jan Theunis Zuidema, voorzitter van Plaatselijk Belang Munnekezijl.

Of hij zich meer een Groninger of een Fries voelt? 'Een beetje van beide, hè. We zijn typisch zo'n grensgeval. In Friesland zien ze ons als Groningers en in Groningen zien ze ons als Friezen. Maar laat dat ook lekker zo blijven, het is nou eenmaal zo.'

Eerder deze week werden de Nederlandse plaatsnamen uit de komborden in Munnekezijl, Burum en Warfstermolen gekrast.

