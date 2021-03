Houthandel getroffen door blokkade Suezkanaal: 'In mei misschien geen tuinhout meer'

De Groningse houthandel wacht op acht volle containers met producten, die door de blokkade mogelijk niet op tijd komen. 'Ik vrees echt voor onze voorraden. Als de containers hier niet op tijd zijn, weet ik niet of ik in de meivakantie nog tuinhout te koop heb.'

'De komende weken zijn voor ons als bedrijf enorm belangrijk' vervolgt hij. 'We lopen het risico om een half miljoen euro aan omzet mis te lopen.'

Periode van schaarste

De stremming komt bovenop een lange periode van schaarste aan hout. 'Er is wereldwijd enorm veel vraag naar momenteel'. zegt Bijmolt.

Dat heeft volgens de houthandelaar meerdere oorzaken. 'Mensen zijn door corona massaal aan het klussen geslagen. Ook worden we veelal overboden door grote spelers als Amerika en China, waardoor er in Europa minder hout beschikbaar is.'

In de opgehouden containers zitten veelgevraagde houtsoorten, die met name worden gebruikt voor de bouw van blokhutten en overkappingen. 'Denk aan hardhouten planken uit Indonesië. Die staan vast in containerschepen die achter de gecrashte container liggen. Gelukkig hebben we nog wat voorraad staan, maar het raakt hard op.’

Wat is de situatie?

Afgelopen dinsdag kwam het 400 meter lange containerschip Ever Given vast te liggen in het Suezkanaal. Het schip lag overdwars en blokkeerde de doorgang van het kanaal. Zeker 320 containerschapen wachten in een file tot de vaarroute vrij is. Meerdere sleepboten zijn ingeschakeld om de Ever Given vlot te trekken. Maandagochtend vroeg kwam het bericht dat het schip weer drijft.

Nederlandse rederijen en bedrijven voorspellen bij de NOS een logistieke chaos zodra het kanaal weer vrij is voor vrachtverkeer. De toestroom van vrachtschepen wordt dan waarschijnlijk te groot voor havens om snel te kunnen verwerken.

Wachten

Veel opties, anders dan wachten, heeft de handelaar niet. De producten die in de containers zitten zijn in Nederland bij geen enkele handelaar te verkrijgen. 'Dus we kunnen alleen maar hopen dat die containers op tijd komen.'

Dildo's en vibrators vast

Ook erotiekbedrijf EDC Retail in Veendam is getroffen door de stremming van het Suezkanaal, maakte het bedrijf vorige week bekend. Zo'n twintig containers met seksspeeltjes komen niet op tijd binnen. 'Die ruim twintig containers zitten vol met goed lopende artikelen, zoals vibrators, dildo's en mannenmasturbators', vertelde een woordvoerder van de erotiekgigant.

