Teleurstelling en lichtpuntjes bij Lycurgus in ‘tijd van oogsten’

Als Active Living Orion met 3-0 of 3-1 wint uit bij Sliedrecht Sport, dan is de ploeg uit Doetinchem geplaatst voor de best-of-five finaleserie tegen Draisma Dynamo. Bij elk ander resultaat, is de ploeg van coach Arjan Taaij alsnog finalist.

‘Teleurgesteld en trots’

Hossein Ghanbari was zaterdagavond dan ook flink teleurgesteld. ‘We hadden het in eigen hand, maar nu moeten we de wedstrijd van Sliedrecht tegen Orion afwachten, helaas’, aldus de middenman.

Arjan Taaij liet weten tevreden te zijn. ‘Ik ben trots en blij om wat we vandaag hebben laten zien. Zo moet we spelen’, aldus de coach van Lycurgus. ‘We hebben de finale nog niet verspeeld, maar het zou wel zo moeten voelen’, voegt aanvoerder Dennis Borst toe.

‘Nuttige dag’

Dynamo was als nummer één al met overmacht geplaatst voor de finale, en voor de coach van die ploeg, Redbad Strikwerda, had het duel dan ook een iets andere insteek.

‘We wilden gewoon goed spelen en ik wilde dat mijn ploeg liet zien, dat ze met weerstand om kunnen gaan en dat ze zich daar overheen kunnen werken. Nou, daar ben ik wel in bevestigd, dat we dat kunnen. Dus voor mij was een hele nuttige dag’, aldus de succescoach.

Bekertoernooi tijdens Pasen

Komend weekend wordt er een verkorte versie gespeeld van het bekertoernooi. De Groningers beginnen vrijdag met een duel in Nijmegen tegen VoCASA. Bij winst volgt zaterdag de halve finale tegen de winnaar van Bielderman Koetsier SSS tegen Active Living Orion. De finale wordt gespeeld op maandag 5 april vanaf 13.00 uur in MartiniPlaza.

Lycurgus won vorig jaar nog de beker, door in de finale verrassend Dynamo te verslaan. ‘Aankomend weekend is er een prijs te winnen, en ik denk dat we ons in die zin in een goede positie hebben gemanoeuvreerd door goed volleybal te spelen’, zo besluit Arjan Taaij positief.

Lees ook:

- Lycurgus in wachtkamer na nipte zege op Dynamo