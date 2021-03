Het bleef gisteravond spannend tot de laatste meters van de Formule 1. Uiteindelijk ging Lewis Hamilton er met de winst vandoor in de eerste Grand Prix van 2021 in Bahrein. Max Verstappen eindigde als tweede, maar maakte de strijd spannend.

In de eerste van 23 races om het wereldkampioenschap startte Verstappen van pole position. Kenners zijn het er over eens dat de auto van de Nederlander sneller is dan vorig seizoen. Is dit dan het jaar waarin zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton het hoofd moet buigen?

Ons Lopend Vuur: Max Verstappen wordt dit jaar wereldkampioen.

