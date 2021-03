Jasper Wever over TVOH: 'Blij dat ik het programma uit mocht zingen'

Jasper Wever tijdens een eerdere uitzending van The Voice of Holland (Foto: Screenshot The Voice of Holland, via RTV Drenthe)

Jasper Wever uit Nieuw-Buinen strandde afgelopen vrijdag in de finale van The Voice of Holland in de finaleshow. 'Het was een heel groot avontuur', blikt hij terug.

Wever, in het dagelijks leven werkzaam in een brillenzaak in Stadskanaal, noemt de afgelopen periode een rollercoaster. Hij was een veelbesproken kandidaat, vooral omdat zijn optredens door de zenuwen niet altijd even zuiver waren.

Kritiek

Een van de coaches, Anouk, had daar flinke kritiek op. 'Terecht', vindt Wever. 'Ik kan haar eerlijkheid waarderen. De eerste liveshow was ik echt niet goed. Ik zong het slechtst, maar iemand anders ging naar huis. Maar uiteindelijk kan ik daar niks aan doen.'

Gevolg was ook dat Wever op social media flink wat reacties kreeg. 'Ik was helemaal niks gewend en het ging flink los. Ik dacht wel af en toe: dat had wel wat fatsoenlijker gekund. Maar ik ben erg nuchter en kon het ook van me af laten glijden.'

Avontuur

Daarbij kreeg hij ook advies van zijn coach in het programma, Jan Smit. 'Hij vertelde dat zijn oude manager, Jaap Buijs, altijd zei: er zijn 16 miljoen mensen. 8 miljoen vinden jou helemaal niks en 8 miljoen wel. Richt je op die laatste groep', vertelt Wever.

Al met al kijkt de Drent terug op een geslaagd avontuur. 'Ik heb heel erg genoten en ik ben dankbaar dat ik het hele programma heb mogen uitzingen. Letterlijk.'

Vakantiedagen

Kijkend naar de toekomst hoopt Wever door te kunnen gaan met muziek. De contacten heeft hij nu in ieder geval. 'Ik moet nu eerst even kijken hoe ik dat ga invullen. De finale is nog maar een paar dagen geleden.'

Vanaf morgen wacht eerst weer zijn werk in Stadskanaal. 'Daar ben ik de afgelopen tijd weinig geweest, want het programma kostte veel tijd. Mijn vakantiedagen zijn er voor dit jaar al doorheen', vertelt hij lachend.

Lees ook:

- Jasper Wever grijpt naast titel Voice of Holland

- Jan Smit in Stadskanaal op bezoek bij de The Voice-finalist Jasper Wever