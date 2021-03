Stadjer Marcel zat in de Oranje-bubbel: 'Het was echt schitterend!'

De Weijs omschrijft de die hard fans als 'een grote familie'. 'We gaan met honderden supporters naar alle uit- en thuiswedstrijden. Het zijn een soort ongeschreven vakanties met elkaar.'

Marcel de Weijs (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

'Schitterend om elkaar weer te knuffelen'

De laatste keer dat het Oranjelegioen elkaar zag, was in november 2019. Anderhalf jaar geleden dus. 'Af en toe hebben we nog afgesproken via Zoom of een Oranje pubquiz gespeeld. Maar het was schitterend om elkaar weer te zien en en te knuffelen.'

Dat laatste mocht ook, omdat iedereen die aanwezig was, getest was op het coronavirus. De Weijs: 'In Zwolle moesten we door de autoteststraat. Het was een sneltest, dus na een kwartier hadden we de uitslag. Naast je ticket moest je de testuitslag laten zien en je werd ook nog een keer getemperatuurd.'

Voor de wedstrijd werd iedereen getest (Foto: Eigen foto)

Onderzoek naar app als toegangsbewijs

Esther Metting, gedragswetenschapper en epidemioloog van de Rijksuniversiteit Groningen, zat zaterdag ook in het stadion. Niet alleen voor het voetbal, maar ook vanwege een onderzoek dat ze in opdracht van het ministerie van VWS doet. 'Ik kijk of een app, waarmee mensen een negatieve testuitslag als toegangsbewijs gebruiken, ook werkt.'

De eerste conclusie is volgens Metting positief. 'Afgelopen zaterdag werd 1 procent van de bezoekers positief getest. Zij kwamen het stadion niet in. De toegang in en om het stadion was goed georganiseerd. Er is in negen bubbels met verschillende maatregelen getest in het stadion. Dus wel of geen mondkapje, wel of geen afstand. Het is de bedoeling dat iedereen zich donderdag weer laat testen om te kijken of iedereen nog steeds coronavrij is.'

Heel veel bier drinken

Eenmaal bij de Johan Cruijff Arena kon voor De Weijs het feest beginnen. 'Dat begon eerlijk gezegd met heel veel bier drinken en kletsen op het pleintje voor het stadion. Maar toen de wedstrijd begon was ik toch wel weer fanatiek met de wedstrijd bezig.'

Er mochten 5000 mensen naar de wedstrijd (Foto: Eigen foto)

Passie voor Oranje

Oranje is echt zijn passie, vertelt de Stadjer. 'Dat gaat heel ver. Zodra Nederland voetbalt, probeer ik vrij te krijgen. Maakt niet uit waar, ik probeer erbij te zijn. Het begon met: leuk een keertje naar een thuiswedstrijd. Inmiddels ben ik in Zuid-Afrika, Australië, China, Kazachstan, IJsland, eigenlijk overal wel geweest.'

Over zijn ervaring van zaterdag kan De Weijs kort zijn: 'Echt schitterend!'

Het voelde voor veel supporters als een reunie (Foto: Eigen foto)

Lees ook:

- Alles over het coronavirus in ons liveblog