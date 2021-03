Gomarus College: 'Op onze school is ieder kind een kind van God'

Van Hoorn reageert op de ophef die het afgelopen weekend ontstaan is na een artikel in het NRC over het Gomarus College in Gorinchem (Gorcum). In het artikel worden allerlei misstanden aan de kaak gesteld over de omgang met leerlingen met een homoseksuele geaardheid.

Zonde tegen de natuur

Zo wordt homoseksualiteit van leerlingen gezien als 'zonde tegen de natuur' en worden leerlingen door de school gedwongen om 'uit de kast' te komen.

'Ik ben ook geschrokken toen ik het artikel las', vertelt Van Hoorn. 'Tegelijkertijd was ik ook bedroefd dat dit gebeurt. Laat het duidelijk zijn: onze school is er voor alle leerlingen, ongeacht seksuele geaardheid of ras.'

Het noordelijke Gomarus College is een school voor voortgezet onderwijs met meerdere vestigingen in de provincie Groningen, Assen, Leeuwarden en Drachten. De school is van gereformeerde huize en niet van reformatorische, zoals in Gorcum. Het Gomarus, met 3200 leerlingen, valt net als het Menso Alting College (mbo, 650 leerlingen) onder de Gereformeerde Scholen Groep (GSG).

Reacties van oud-leerlingen

Op de sociale media werd het Groningse Gomarus het afgelopen weekend meteen geassocieerd met dat in Gorcum en kwamen er diverse reacties los.

'Dat waren veelal mensen van buitenaf. We hebben overwogen om een statement te maken. We hebben het erbij gelaten om te melden dat wij een heel andere school zijn dan die in Gorcum.'

Het kind moet bij ons op school zichzelf kunnen zijn' Edwin van Hoorn

Toch kwamen er ook reacties van oud-leerlingen van de stad-Groninger school. Die wisten te vertellen dat ze in het verleden ook in Groningen problemen hadden rondom hun homoseksualiteit.

'Die hebben we doorverwezen naar onze vertrouwenspersoon', zegt Van Hoorn. 'Dat waren naar mijn mening incidenten uit het verre verleden. Je moet dat ook in de tijdgeest zien. Ik denk dat de leerlingen die het in die tijd erg moeilijk hadden met hun homoseksualiteit, dat ook op andere scholen hadden.'

Groningse politiek

Volgens Van Hoorn, die zelf een PKN-achtergrond heeft en niet van gereformeerde huize is, gaat het de laatste decennia heel anders op zijn school.

'De school heeft een gereformeerde inslag, maar ondertussen gaan er leerlingen van allerlei christelijke pluimage naartoe. Ieder kind is voor ons een kind van God. Of het nu de zoon of dochter van de metselaar of van de bankdirecteur is. Het kind moet bij ons op school zichzelf kunnen zijn.'

Politiek peilde Groningse ervaringen

Vanuit de Groningse politiek is Van Hoorn dit weekend ook benaderd naar aanleiding van de gebeurtenissen op de school in Gorcum.

'Ze wilden weten hoe het bij ons op school gaat. Wij hebben een sociaal akkoord getekend met de gemeente en andere scholen. Daar houden we ons aan. In de burgerschapslessen en in de klas, zijn homoseksualiteit en racisme gewoon bespreekbaar. De onderwijsinspectie ziet daar ook op toe en die vindt dat wij het daarin uitstekend doen.'

'Focus ligt steeds meer op uitzonderingen'

Op de sociale media werd het Groningse Gomarus dus al snel over een kam geschoren met het Gorcums Gomarus. Van Hoorn betreurt dat:

'Ik zie steeds meer dat in de maatschappij de focus ligt op uitzonderingen. Dat de uitlatingen van een klein groepje orthodoxe mensen, zoals je ook op Urk ziet, de overhand krijgt. Dat vind ik jammer.'