Van lavalamp tot airfryer: alles gaat in de bak om een schoolreisje te winnen

Bij OBS De Achtbaan in Hoogezand lopen leerlingen af en aan met oude spullen. De een gooit een slow cooker in de container, weer een ander mikt er een oude stofzuiger bij.

'Er komt al ontzettend veel binnen', ziet juf Kim. 'En dat op de eerste dag.' Alle inzendingen worden genoteerd, om bij te houden hoeveel punten de school heeft.

Wat doe je met je oude mobieltje?

Volgens de leerkracht kunnen kinderen nog wel wat leren als het om elektronisch afval gaat.

'Ze hebben vast allemaal wel een mobiele telefoon. Die gaan weleens kapot. Maar uit gesprekken met kinderen merk ik dat ze niet altijd weten wat ze daar dan mee moeten doen.'

De kracht van de wedstrijd zit hem volgens de juf in het spelelement. 'Het is heel belangrijk om na te denken over het milieu. Dat je kinderen bewust maakt van elektrisch afval en wat het met het milieu doet. En omdat er iets te winnen valt, doen ze extra hard hun best.'

'Weer nieuwe dingen van maken'

Aan de stroom afval bij de Achtbaan komt geen eind. Een van de leerlingen levert een oude laptop in. 'Misschien kunnen we hem recyclen en er weer nieuwe dingen van maken', vertelt hij erbij. Iemand anders tilt een oude magnetron. 'Die is kapot. Dan is het jammer als je het thuis weggooit.'

De juf zelf heeft nog niets ingeleverd. 'Ik ga vanavond thuis nog even op zoek, want de kinderen zijn al zo goed bezig geweest.'