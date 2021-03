Campings bereiden zich voor op paasweekend: 'Ik kan niet geloven dat we open mogen'

Vier campingeigenaren over hun voorbereidingen.

't Strandheem, Opende

Camping ’t Strandheem bij Opende, met driehonderd plekken, is sinds afgelopen weekend open. Ook op vakantieparken moeten gasten rekening houden met de avondklok. Voor een bezoekje aan het toiletgebouw wordt een uitzondering gemaakt. ‘Maar mensen moeten daarna rechtstreeks terug naar hun plek’, zegt eigenaar Andrea Brems.

In het toiletgebouw mogen maximaal tien gasten tegelijk zijn en er geldt een mondkapjesplicht. Het overdekte zwembad, eetcafé en jeugdhonk blijven voorlopig gesloten. Bezoekers kunnen wél terecht in de campingsupermarkt en bij het afhaalloket van de snackbar.

‘Onze vaste gasten zijn blij dat ze weer kunnen komen’, zegt Brems. Haar camping telt 140 vaste plekken. ‘De vaste gasten vinden de extra coronaregels niet zo erg.’

Gasten worden bij de receptie geattendeerd op de coronaregels. (Foto: Eigen foto)

De eigenaar legt uit dat de drukte rond het paasweekend zich moeilijk laat voorspellen. Dat is dit jaar niet anders. ‘Tijdens Pasen is de camping altijd iets minder bezet, omdat het nog vroeg is in het seizoen. We hebben niet zo veel reserveringen. Gasten bekijken de weersvoorspellingen en boeken op het laatste moment.’

Dat is in het hoogseizoen wel anders, want de reserveringen voor die periode stromen gestaag binnen. Brems verwacht dat de camping deze zomer, net als vorig jaar, helemaal is volgeboekt. ‘Wat dat betreft werkt corona in ons voordeel. Nederlanders kiezen vaker voor een vakantie in eigen land.’

't Nije Hof, Stadskanaal

Op camping ’t Nije Hof in Stadskanaal krijgt iedere gast een dartpijltje. Een dartbord bij de deur van het toiletgebouw dient als stoplicht. Zitten er drie pijltjes in? Dan moet de volgende gast eventjes wachten.

Het dartbord bij de ingang van het damestoilet. (Foto: Eigen foto)

‘Dat werkt heel goed‘, zegt eigenaar Mariska Versteegt van Gend. ‘Het wordt al een beetje gewoon. Vorig jaar hebben we natuurlijk al veel maatregelen moeten nemen.’

Gasten krijgen bij aankomst de regels uitgelegd. De camping hoeft zelf niet te handhaven, dat doet de gemeente. ‘Je moet ook een beetje vertrouwen hebben in de mensen. Bovendien verpesten ze het voor zichzelf als ze zich niet aan de regels houden’, zegt Versteegt van Gend.

Het terrein telt 25 plekken. ‘We hebben gelukkig een ruim opgezette camping, dus we leveren niet in op de plaatsen.’

Een barbecue dient als scheidingswand tussen twee wastafels. (Foto: Eigen foto)

Na de vorige coronapersconferentie, waarin premier Mark Rutte Nederlanders adviseerde voorlopig niet in het buitenland op vakantie te gaan, kwamen er flink wat boekingen binnen. Daarentegen zei een groep Belgen die elk jaar komt af. ‘Mensen wachten toch af: kunnen we wel of niet naar het buitenland?’

In België zijn alle niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden. Bovendien moeten reizigers vanuit het buitenland tien dagen in quarantaine in Nederland. Na vijf dagen mogen ze een test doen. Is die negatief? Dan vervalt de quarantaineplicht.

Camping Meerwijck, Kropswolde

Op camping Meerwijck mag je de receptie alleen betreden met een mondkapje op. Allroundmedewerker Maxime Soppe vertelt van achter een speciaal quarantaine-raampje wat er allemaal anders is dan normaal. 'Geen zwembad. Het winkeltje is wel open. Horeca is open, maar alleen voor afhaal. Het sanitair is ook open, maar daar gelden wel nadrukkelijk de coronaregels, dus anderhalve meter afstand', zegt Soppe.

Maxime Soppe van Camping Meerwijck (Foto: Jeroen Willems)

De boekingen voor de camping lagen in januari helemaal stil, maar komen nu weer op gang. Alleen de Duitse gasten laten het nog afweten. 'Die zijn een beetje in paniek volgens mij. Die weten niet wat ze moeten en boeken daarom misschien vooral in eigen land', zegt Soppe.

Camping Veenborg, Kolham

Eigenaren René en Marian van Dijken van boerencamping Veenborg zijn druk bezig om de camping op orde te krijgen voor het paasweekend. 'Alles is gesnoeid en gemaaid. Er is weer water en elektriciteit. We zijn nu bezig om alle caravans schoon te maken', zegt Marian van Dijken.

Camping De Veenborg in Kolham (Foto: Jeroen Willems)

De camping telt 42 beschikbare kampeerplaatsen. Dit jaar willen ze uitbreiden met twintig camperplekken. De twee verwachten nog geen stormloop dit weekend. Wel een aantal vaste gasten en een paar losse boekingen. Ze zijn al lang blij dat de camping weer open mag. 'Toen we open mochten in het hoofdseizoen zaten we ook vol, maar verder hebben we natuurlijk niet top gedraaid vorig jaar. Maar we mogen niet klagen. Ik heb een vriendin met restaurant en die heeft het pas echt moeilijk', zegt Marian van Dijken.

René vindt het eigenlijk wel een beetje vreemd dat de campings open mogen. Er is immers nog steeds een avondklok en ook een bezoek brengen aan iemand anders is aan regels gebonden. 'Ik kan het bijna niet geloven dat we open mogen. Volgens mij zijn ze ons vergeten bij het vaststellen van de coronaregels', zegt de eigenaar.

Vakantieparken bijna vol

De bungalowparken in onze provincie zijn voor het merendeel volgeboekt, blijkt uit een rondgang van Marketing Groningen. Zo heeft Landal De Bloemert in Midlaren dit paasweekend geen plek meer. De Cnossen aan het Leekstermeer en Suyderoogh in Lauwersoog zijn 'bijna vol' en het aantal boekingen in Emslandermeer zit op 80 procent.

