Een jaar na diefstal Van Gogh: 'We hebben het er dagelijks over'

Het is dinsdag een jaar geleden dat uit museum Singer in Laren 'Lentetuin' werd gestolen. Het is het enige schilderij van Vincent van Gogh dat eigendom is van het Groninger Museum. Directeur Andreas Blühm hoopt nog steeds dat het kunstwerk weer boven water komt

In de nacht van 30 maart - nota bene de geboortedag van Van Gogh - stopt een scooterrijder voor het museum in Laren. Hij stapt af, slaat met een moker twee glazen deuren in en gaat er even later met het schilderij onder de arm ervandoor. De kunstroof wordt vastgelegd door bewakingscamera's.

Achteraf...

'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar', zoals de volledige titel luidt, hangt op dat moment in het museum in Laren omdat het is uitgeleend door het Groninger Museum. 'We denken er nog dagelijks aan', zegt Blühm. 'Onze collega's in Laren balen hiervan minstens zoveel als wij. Wat er fout is gegaan? Achteraf ben je altijd slimmer en kun je dingen aanwijzen die beter hadden gekund.'

Om de zaak nog eens onder de aandacht te brengen, is op de website van het Groninger Museum vanaf dinsdag meer informatie over 'Lentetuin' te vinden. Blühm heeft niet de illusie dat dit de betrokken criminelen ertoe zal bewegen het kunstwerk terug te bezorgen. 'Maar we doen dit om het publiek te informeren en ook om te voorkomen dat de zaak in de vergetelheid raakt.'

Interactief

Het gaat om een interactieve presentatie. De informatie heeft geen betrekking op de diefstal - 'Wij weten net zoveel als het publiek' - maar op de kunsthistorische achtergrond. Blühm: 'Interessante feiten en weetjes komen te tevoorschijn door op bepaalde punten van het schilderij te klikken. Teijo Meedendorp, expert van het Van Gogh Museum in Amsterdam, heeft ons daarbij geholpen.'

Drugssmokkelaar

Het gestolen kunstwerk is gekocht door een drugssmokkelaar die momenteel een gevangenisstraf uitzit. In ruil voor strafvermindering zou hij bereid zijn het doek terug te geven. Dat onthulde vorige maand het RTL-programma Crime Desk. Maar tot op de dag van vandaag is het kunstwerk nog steeds zoek.



Dat is voor Blühm geen reden om te wanhopen, al kan hij niet veel anders dan afwachten: 'Vaak komen gestolen schilderijen wel weer boven water. Maar dat kan jaren duren. In Italië werd vorig jaar een doek van Van Gogh, teruggevonden, veertien jaar nadat het was gestolen.'

Verzekerd

Zoals gebruikelijk, was het schilderij voor de uitleen verzekerd tegen diefstal. Blühm: 'Het museum dat het schilderij leent - in dit geval Singer - regelt en betaalt de verzekering. Wij zijn in dit geval de begunstigde. Na verloop van tijd betaalt de verzekering uit. Het geld zet je als museum apart, zodat je het schilderij eventueel kunt terugkopen. Want als het toch wordt teruggevonden, dan is het op dat moment eigendom van de verzekeringsmaatschappij.'

Zolang dat niet gebeurt, zullen liefhebbers van 'Lentetuin' het moeten doen met een digitale versie.

