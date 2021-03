Sneltestverkoper ziet vraag toenemen: 'Voorkomen dat we aan succes ten onder gaan'

‘We zijn er alleen totaal niet op ingericht’, stelt directeur en eigenaar Rick Boelens (30) vast. ‘Het is in korte tijd gestegen van honderd bestellingen per maand naar honderd per dag.’

Inpakken geblazen

Te midden van oefenpoppen en EHBO-koffers is een bedrijfshulpverlening (bhv)-lokaal ingericht als inpakafdeling. Dat kan omdat er momenteel geen cursussen zijn. Van de zeven medewerkers zijn dagelijks drie personeelsleden bezig om de bestellingen de deur uit te krijgen en vragen van klanten af te handelen. Negentig procent van alle telefoontjes, tientallen per dag, gaan over sneltesten.

Halverwege de dag worden alle orders geprint en is het inpakken geblazen. Om aan het eind van de middag een gevulde kar met pakketjes te hebben. 'We zaten in een situatie van stilstaand water en nu kom ik thuis en zeg ik: poeh wat een dag.'

Rick Boelens, directeur/eigenaar 101BHV.nl (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Verhuizing van Appingedam naar Stad

Boelens geeft normaal gesproken cursussen door het hele land, maar dat was het afgelopen jaar niet mogelijk. Wel was hij in de gelukkige omstandigheid om per 1 maart vanuit Appingedam te verhuizen naar een pand aan de Rigaweg in Groningen. ‘Kopen moet je niet in goede tijden doen. Dat is veel te duur.’

De in Appingedam geboren en getogen ondernemer richtte zijn bedrijf in 2014 op en kreeg snel de wind in de zeilen. In 2019 en 2020 won de firma een FD Gazellen Award vanwege de snelle omzetgroei in die periode. Landelijk bedient Boelens meer dan vijfduizend klanten.

Ik hou er wel van als het piept en kraakt, maar dit begint wel steeds meer te piepen en te kraken Rick Boelens, directeur/eigenaar 101BHV.nl

Coronaproducten in de webshop

Door de coronacrisis kon het afgelopen jaar vrijwel niks plaatsvinden op het gebied van cursussen en trainingen. Op de webshop worden bhv producten als hesjes, zaklampen, pleisters en ehbo tassen aangeboden. Om toch iets te doen in de crisis voegde Boelens 'covid-19-producten' als gels, kuchschermen en desinfectiezuilen toe. En sinds eind vorig jaar ook sneltesten.

Het dagelijkse ritueel: dozen vouwen en testen inpakken (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Een van de eerste aanbieders in Nederland

Dat die sneltesten voor Boelens een schot in de roos zouden zijn, had hij niet voorzien. ‘Ik hou er wel van als het piept en kraakt, maar dit begint voor ons nu wel steeds meer te piepen en te kraken.’

Als iemand in Google zoekt op coronasneltest, komt zijn site vrijwel direct naar voren. ‘Dat wisselt een beetje per dag. Soms staan we direct bovenaan, maar altijd bij de eerste vijf.’

Dat is puur organisch ontstaan. Boelens investeerde nog geen euro in de vindbaarheid op zoekmachines. Dat hij als een van de eerste bedrijven in ons land sneltesten verkocht, heeft het succes vermoedelijk ingeleid. ‘We leveren vooral aan overheden, scholen en bedrijven, maar ook aan particulieren.’

Reuring over sneltesten wakker verkoop aan

De balans opmakend constateert Boelens dat zijn omzet in de maand maart van dit jaar bijna 550 procent hoger is dan in dezelfde periode een jaar eerder. ‘Ik zat in januari nog met de boekhouder om tafel of we een nieuwe regeling aan moesten vragen. Ik maakte me nog geen zorgen, maar de buffer verdampt wel.’

Zoals het nu lijkt liggen vanaf half april de eerste sneltesten in de supermarkt en bij de drogist. De reuring hierover heeft de belangstelling alleen maar aangewakkerd. Evenals de persconferenties van premier Rutte en minister De Jonge. Dat is merkbaar in het aantal bestellingen. De klanten komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit België en Luxemburg.

Aan het einde van de middag gaan de bestellingen op weg naar de klant (Foto: eigen foto)

Eenvoudigere sneltest in de verkoop

Producent Roche heeft vorige week als eerste toestemming gekregen om een zogeheten 'nasaal test' in Nederland op de markt te brengen. Die test hoeft maar twee centimeter de neus in, terwijl je bij een 'swaptest' weefsel achteruit de neus neemt.

Boelens verkoopt deze neustesten al. Dat is nu een groot voordeel. Als de testen straks in de schappen van de supermarkt en drogisterij liggen, verwacht de Damster dat ongeveer de helft van de bestellingen overeind blijft. ‘De overheid en bedrijven blijven wel. We gaan naar een testsamenleving toe.’

Knoop doorhakken: stoppen op opschalen?

Het gevolg van de nu nog toenemende vraag, is dat Boelens voor een zakelijke keuze staat.

‘We kunnen het nu allemaal nog aan. De grenzen opzoeken heeft z’n charme, maar we moeten binnenkort wel een knoop doorhakken. Of ik stop ermee of we gaan opschalen. Dan moeten er handjes bijkomen. Het slokt nu al onze energie en tijd op. Ik wil voorkomen dat we ten onder gaan aan het succes.’

Lees ook:

- Ook mbo-studenten kunnen nu voor hun les een sneltest doen

- Over twee weken sneltesten op bijna alle GGD-testlocaties in Groningen

- Alles over de coronacrisis in ons liveblog