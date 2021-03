Oud-Kamerlid mengt zich in strijd om lijsttrekkerschap D66

'Ik heb mij gemeld omdat ik vier jaar actief ben geweest in de landelijke politiek. Ik wil vanuit de inhoud politiek bedrijven en dat kan ik ook doen in Groningen. Mijn kennis, ervaring en netwerk wil ik blijven delen', zegt Diertens.

Gaat Paul de Rook door?

Ze moet in elk geval de strijd aangaan met huidig fractievoorzitter Tom Rustebiel. Onlangs liet hij ook al weten voor het lijsttrekkerschap voor de verkiezingen van 2022 te gaan.

Tijdens de meest recente gemeenteraadsverkiezingen stond de partij onder leiding van huidig wethouder Paul de Rook. Het is niet bekend of hij nogmaals een gooi wil doen naar het lijsttrekkerschap. De Rook wil daar op dit moment nog niks over loslaten.

Oud-Kamerlid Antje Diertens van D66 (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

Groningen op de kaart zetten in Den Haag

Diertens vindt het een goede zaak dat er wat te kiezen valt. 'Ik ben absoluut nog niet klaar met de politiek', laat ze weten.

'Het is ingewikkeld in Den Haag, maar ik kijk er met veel voldoening op terug. Ik heb veel bereikt. Ik doe het niet voor mijzelf en wil écht een steentje bijdragen aan een betere samenleving. Groningen is er niet zo goed in om zichzelf in the picture te spelen in Den Haag, maar daar help ik graag aan mee.'

Kandidaten voor het D66-lijstrekkerschap in de gemeente Groningen kunnen zich nog tot eind april melden.

