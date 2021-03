Piloot vergat landingsgestel naar beneden te doen tijdens landing op Airport Eelde (update)

Het vliegtuig, een Socata TB-20, landde op zijn buik en raakte beschadigd. De twee inzittenden bleven ongedeerd. In het vliegtuig zaten een student en een instructeur van de KLM Flight Academy die bezig waren met een lesvlucht.

De vliegschool heeft zelf ook intern onderzoek gedaan naar het voorval: 'Op basis daarvan hebben wij een aantal procedures benadrukt', zegt Mark Gerritsen, hoofd opleidingen van de KLM Flight Academy. Controlelijsten die gebruikt worden tijdens de landing zijn aangepast.

Hete dag, hogere werkdruk en onervarenheid

Het was op de dag van het ongeval warm in de cockpit, verklaren de leerling en instructeur achteraf. Ook blijkt uit het rapport dat de leerling relatief onervaren was met een intrekbaar landingsgestel en dat hij niet heeft gecheckt of het landingsgestel naar beneden was. Bovendien moest er geïmproviseerd worden met het inhalen van een vliegtuig.

De piloten deden zogenaamde touch-and-go's, een manoeuvre waarbij geoefend wordt op het landen van het vliegtuig. Het vliegtuig landt dan en stijgt daarna direct weer op om te stijgen naar ongeveer 300 meter. Vervolgens vliegt het terug naar het begin van de landingsbaan via een vast rechthoekig patroon, het zogenaamde circuit.

Luchtverkeersleiding adviseerde om vliegtuig in te halen

Na ongeveer vijf landingen kwam er een ander vliegtuig dat wilde landen. Het vloog in hetzelfde landingspatroon voor de lesvlucht van de KLM Flight Academy. De luchtverkeersleiding adviseerde om het vliegtuig in te halen door lager te vliegen en een stukje van het landingspatroon af te snijden.

In plaats van ongeveer 300 meter vloog het vliegtuig op ongeveer 150 meter. Vlak voor het landen merkte de instructeur dat het vliegtuig lager bij de grond kwam dan normaal, maar toen was het al te laat. De romp van het vliegtuig en de propeller schuiven over het asfalt van de landingsbaan.

Onderzoek om er lessen te leren

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet onderzoek bij voorvallen die schade opleveren, zodat er lering uit getrokken kan worden. De raad concludeert in dit geval 'dat goede verdeling van de aandacht tijdens verstorende omstandigheden van cruciaal belang is'.

Het vliegtuig is na het ongeval bekeken door de technische mensen van de vliegschool. Het landingsgestel bleek goed te functioneren.

Update: dit bericht is later aangevuld met extra informatie van Mark Gerritsen, hoofd opleidingen van de KLM Flight Academy.

