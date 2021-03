Kleedkamer Noord #19: 'Lycurgus heeft geen absolute wil om te winnen'

Uitgebreid aandacht is er voor de volleyballers van Lycurgus, die voor het eerst in zeven jaar niet in de finale om de te vergeven landstitel staan. Waar ligt dat aan? En de staat van Donar lijkt op dit moment niet veel beter, en dan is er ook nog een speler met overgewicht. De Groningse studente Marisca Overtoom (zusje van) fluit op hoog niveau voetbalwedstrijden en was trots toen ze een vrouw de interland van Oranje zag leiden.

Voor de rest vertelt pa Bacuna over hoe zijn zoons grote meneren zijn op Curaçao, gaat het over een mogelijke heropening van het dossier Drafbaan, vertelt beachvolleyballer Alexander Brouwer over de weg naar Tokio en wordt toch even stilgestaan bij de terugkeer van Michael de Leeuw bij FC Groningen.

Ook de presentator heeft wat last van overgewicht (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

-Alexander Brouwer: 'Powervolleybal? Met tiki-taka naar Tokio!'

-Karel-Jan Buurke: 'Lycurgus heeft geen absolute wil om te winnen'

-Marisca Overtoom: 'Dan gaat Van Hooijdonk toch zelf lekker een keer een wedstrijd fluiten'

-Pa Bacuna: 'Ik zit samen met de vrouw altijd te kijken en te schreeuwen'

-Niiwino Geertsema: 'Er is meer dan play-offs, fans willen toch meer zien?!'

-Henk Elderman: 'Is er wel plek voor Michael de Leeuw volgend seizoen?'

