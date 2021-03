De gemeente Groningen moet zelf betaalbare koopwoningen bouwen, vindt de PvdA in de Groninger gemeenteraad. 'Zo kunnen we ervoor zorgen dat mensen in Groningen blijven wonen.'

PvdA-politici Julian Bushoff en Maarten van der Laan hebben het idee voor gemeentelijke koopwoningen in de Noord-Hollandse gemeente Zaanstad opgedaan. Ook daar is er sprake van woningnood en een gebrek aan koopwoningen onder de twee ton. Daarom gaat de gemeente daar zelf woningen bouwen.

Gemeente blijft eigenaar van de grond

Bij dat plan blijft de gemeente in eerste instantie eigenaar van de grond waarop het huis staat. Daardoor hoeft de koper een minder hoge hypotheek af te sluiten, namelijk maar voor 65 procent. De overige 35 procent blijft eerst eigendom van de gemeente. De woningeigenaar kan na 10 jaar de grond kopen, tot die tijd is er sprake van een erfpachtregeling.

De woningeigenaar mag de woningen de eerste tien jaar alleen verkopen aan kopers uit dezelfde doelgroep en niet aan vastgoedinvesteerders. Op die manier moet worden voorkomen dat de woningen in een korte tijd voor de dubbele prijs wordt verkocht.

Zo zorg je misschien ook voor meer doorstroming in de sociale huursector Julian Bushoff, PvdA-raadslid

Van Zaanstad naar Groningen

Van der Laan en Bushoff zijn dus enthousiast over dat Zaanse idee. In Noord-Holland worden de eerste zogenoemde sociale koopwoningen binnenkort gebouwd. 'Het is natuurlijk best wel vergaand dat je als gemeente zélf woningen gaat bouwen', zegt Bushoff. 'Dat gebeurt bijna nergens.' Ondanks dat vindt de politicus dat het toch de moeite waard is. 'Je ziet dat er nog steeds een schrijnend tekort is aan met name betaalbare koopwoningen. Dit voorstel voorziet in betaalbare koopwoningen met een kleine portemonnee.'

Daarnaast zou het moeten zorgen voor doorstroming in de sociale huursector. Met het Zaanse model zouden die mensen die een sociale huurwoning bewonen namelijk ook kans maken op een koopwoning. Volgens Bushoff snijdt het mes op die manier aan twee kanten. 'Er komen meer betaalbare woningen vrij en je zorgt misschien voor meer doorstroming in de sociale huursector.'

Mensen met een hele normale baan kunnen bijna niet meer in de stad wonen Maarten van der Laan, PvdA-raadslid

Woningen voor de zorgmedewerker en politieagent

PvdA-raadslid Maarten van der Laan ondervindt op dit moment zelf hoe lastig het is om in Groningen aan een betaalbare woning te komen. 'Er zijn heel weinig huurwoningen voor starters en de prijzen van koopwoningen schieten door het plafond. Ik ben zelf net begonnen met werken en je ziet dat het lastig is om een appartement te huren voor minder dan duizend euro.'

Volgens Van der Laan kunnen mensen met een 'hele normale baan' zoals leraren, politieagenten en zorgmedewerkers bijna niet meer in de stad wonen. De sociale koopwoningen zouden voor hen dus een uitkomst kunnen bieden, aldus de PvdA.

Voordat het plan verder wordt uitgewerkt willen de raadsleden eerst weten hoe het college van burgemeester en wethouders over het plan denkt. Daarom hebben ze vragen gesteld waar ze woensdag antwoord op hopen te krijgen. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) liet desgevraagd al weten enthousiast te zijn over het Zaanse plan.

Vertrouwen in goede afloop

Bushoff en Van der Laan hebben goede hoop op een goede afloop. 'Het is een vergaand, maar in onze ogen een noodzakelijk voorstel', zegt Bushoff. 'Maar deze linkse raad heeft vaker lef getoond met vergaande voorstellen. Bijvoorbeeld recentelijk nog met het in dienst nemen van schoonmakers bijvoorbeeld.'

Dat besluit werd overigens niet door de voltallige coalitie gesteund. ChristenUnie en D66 vonden het te duur en stemden daarom tegen. Ondanks dat was er wel een raadsmeerderheid.

Lees ook:

- Stadjers vragen om woonplicht: 'De straat verloedert'

- Gemeente Groningen wil woningkrapte te lijf gaan met tijdelijke huizen

- PvdA: 'Het wordt in Groningen steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden'