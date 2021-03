'Ik ga maar gauw de vuurtoren weer op. Daar merk je er niets van'

We belden even met de vuurtoren hoe Hut, die afkomstig is uit Blijham, zijn tv-debuut heeft beleefd.

Beetje goed gevoel overgehouden aan de uitzending?

- Het was al een tijd geleden opgenomen. Maar het ging toen allemaal razendsnel. Er waren nog meer opnames, Het was een soort lopende band. Gelukkig waren wij de eerste. Je krijgt speciale kleding. Er is nog een generale repetitie en de vragen werden nog even doorgenomen. We kregen de tips een beetje globaal te antwoorden en ook niet te snel te antwoorden. Maar ik keek wel tegen de echte uitzending op. Ik wist niet goed meer wat ik toen allemaal had gezegd. Het enige wat ik jammer vond dat mijn rol van zeeverkeersleider van Rijkswaterstaat op Schiermonnikoog er door de snelheid een beetje karig vanaf kwam.

Had je ook nog contact met de vier BN-ers van het panel of met presentatrice Wendy van Dijk?

- Eigenlijk niet. Door corona kon dat ook niet. Het was ook allemaal heel klein en het ging zo snel. Nou, toen ik naar de wc moest, kwam ik Martien Meiland nog tegen. Die zei 'Hoi tegen me. (Meiland bleek later de enige die Hut ontmaskerde als de echte vuurtorenwachter)

- Hoe hadden jullie je voorbereid?

Rijkswaterstaat had mij gevraagd of ik mee wilde doen. Ik twijfelde nog maar als je dan je familie vraagt en die zeggen allemaal: doen!. Tja. En Jan en John die wilden meteen meedoen. Ik heb ze voor die tijd bestookt met apps en foto's van hoe het allemaal werkt op de vuurtoren en het wad. Nou, die kunnen mij nu zo vervangen.

Heino Hut op zijn vuurtoren (Foto: Erik Hulsegge)

- Heb je veel reacties gehad?

Ongelooflijk veel appjes. Van Vrienden, familie en collega's. Veel complimentjes ook Hartstikke leuk allemaal. Gelukkig zit ik niet op sociale media. maar dat heeft mijn vrouw (Mariken) allemaal afgehandeld.

Hoe is het nu om de bekendste vuurtorenwachter van Nederland te zijn?

- Hahaha Daar heb ik niet zo'n goed beeld van. want ik ben haast geen mens tegengekomen. Alhoewel. de man bij de veerboot die mijn kaartje moest scannen zei: Jou ken ik. Ik heb jou gisteravond nog gezien. Ik klim maar gauw weer de vuurtoren op, want daar merk je er helemaal niks van.