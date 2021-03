Vader Bacuna geniet van zoons Leandro en Juninho bij Curaçao

Onder leiding van bondscoach Guus Hiddink heeft Curaçao tot dusver beide WK-kwalificatiewedstrijden gewonnen. De broers Leandro en Juninho Bacuna speelden in beide wedstrijden een hoofdrol. Vader John volgt zijn beide zoons op de voet. Hoe laat de aftrap ook is, hij zit thuis op de bank in Harkstede te kijken.

Tegen Saint Vincent en de Grenadines scoorde de jongste telg Juninho twee keer. Een paar dagen later was Leandro succesvol in het duel tegen Cuba. Hun eerste stappen in het profvoetbal zetten ze bij FC Groningen. Ze bleken zeer talentvol en werden verkocht aan clubs in Engeland. Het duo speelt al een aantal seizoenen in de Engelse competitie bij respectievelijk Huddersfield Town en Cardiff City. Logischerwijs werden ze geselecteerd door Hiddink.

'Leandro is een soort tweede aanvoerder. Daar zit dus ook wel wat communicatie met Hiddink. Hij wist al vrij snel dat hij geselecteerd zou worden. Automatisch wist Juninho ook in een vroeg stadium dat hij zou worden opgeroepen', vertelt hun vader in de podcast Kleedkamer Noord.

Het is iets wat ze al heel lang wilden en nu hebben ze er de kans voor gekregen John Bacuna, vader voetbalbroers Leandro en Juninho

Dertig interlands

Via een stream keek hij zondagavond vanaf elf uur naar de verrichtingen van de voetballende zoons. Hij kon na tien minuten al juichen toen Leandro de 1-0 aantekende tegen Cuba. 'Ik zit samen met het vrouwtje te kijken. En gisteren was er nog een neefje op bezoek. We schreeuwen wel even als een van beiden een doelpunt maakt', geeft hij, trots als hij is, toe.

Dat is hij vanaf de eerste keer dat Leandro en Juninho tegen een bal trapten geweest. Zelf heeft John dertig interlands achter zijn naam staan voor het eiland in de Caraïbische zee. Hij speelde als spits. In de nadagen van zijn loopbaan stond John Bacuna op het middenveld.

Linksbuiten

Dat is normaal gesproken ook de positie van de beide broers bij hun club. Bij Curaçao staat Juninho als linkerspits opgesteld. Dat verklaart ook meteen de twee doelpunten die hij maakte in de eerste wedstrijd. Leandro speelt op het middenveld.

'Voor de jongens is het heel mooi. Het is iets wat ze heel lang wilden en nu hebben ze er de kans voor gekregen. Ze doen het heel goed. Juninho is er nu voor de tweede keer bij. De eerste keer was hij ook al belangrijk met een assists en nu scoort ie twee keer. Hij speelt hu een beetje linksbuiten, maar dat kan de volgende keer weer anders zijn want er zijn wel meer spelers die op die positie uit de voeten kunnen.'

Nummer 7

Wie de Bacuna-broers de afgelopen jaren gevolgd heeft, kan niet ontgaan zijn dat ze bij hun club altijd met nummer zeven spelen. Nu ze in een elftal spelen kan dat niet, maar dat probleem was vrij snel opgelost.

'Leandro heeft vanaf het begin af aan nummer tien. Juninho heeft nu nummer zeven. Die was eerst van Jarchino Antonia, maar hij heeft een jaar niet gespeeld voor Curaçao. Toen heeft Juninho dat nummer overgenomen. Ze hebben er geen ruzie om gehad hoor, maar vinden wel dat een van de twee dat nummer moet dragen', zegt John lachend.

Bij de les blijven

Vader moet ruim twee maanden wachten totdat zijn oogappels weer in actie komen. Begin juni zijn er opnieuw twee WK-kwalificatiewedstrijden. Eerst tegen de Britse Maagdeneilanden en dan tegen Guatemala.

'Ik heb er wel vertrouwen in dat er weer twee keer gewonnen wordt. Maar je moet het niet onderschatten en goed bij de les blijven', is het advies van senior. Hij kan het weten als oud-international.