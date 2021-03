Tynaarlo verdedigt streep door grote supermarkt Ter Borch bij Raad van State

Reden was dat de gemeenteraad in mei 2019 met één stem verschil het vergevorderde plan van de vorige raad voor de supermarkt aan de Ter Borchsingel blokkeerde.

Tynaarlo schakelde een advocaat in om de ommezwaai - eerst wel een grote supermarkt en later toch maar niet - uit te leggen aan de rechters. Want hoewel het dossier vooral een politieke kwestie is; juridisch moet het besluit van de raad om geen bestemmingsplan voor de supermarkt vast te stellen wel deugen. Advocaat Robert van der Velde had er een flinke dobber aan.

Gemeente wil geen supermarkt naast school

De verkeerssituatie rondom de supermarkt was één van de geschilpunten. De vorige gemeenteraad had een aantal deskundigen naar de verkeerssituatie laten kijken voor het geval de supermarkt een groot parkeerterrein zou willen aanleggen. In rapporten werd opgeschreven dat met wat aanpassingen de verkeerssituatie veilig is, ook al staan er twee scholen en een kinderopvang naast. Maar nu vindt de gemeente het niet veilig meer.

'We willen geen supermarkt naast een school', zei Van der Velde. Maar dat wordt niet onderbouwd met een nieuw deskundigenrapport.

Een ander punt was de groene entree die de vorige gemeenteraad wilde. Met de laagbouw van de supermarkt was een groene entree gegarandeerd, vond de vorige raad. Maar de huidige gemeenteraad spreekt over 'een doos met een groot parkeerterrein' en vindt de entree niet groen genoeg meer.

Woningbouw

De gemeente Tynaarlo wil nu luxueuze seniorenappartementen gaan bouwen op de plek waar de supermarkt was gepland. Daar is veel behoefte aan, zegt de gemeente.

Projectontwikkelaar Entreegebied Ter Borch, waar aannemers Heijmans en Hollestelle Vastgoed Ontwikkeling in zitten, bestrijdt dit op zijn beurt. De vennootschap is nog niet definitief eigenaar van de grond. Die zou pas worden geleverd als het bestemmingsplan onherroepelijk zou worden. Maar dat is ver weg, want er is helemaal geen bestemmingsplan.

Ook 156 wijkbewoners willen nog steeds dat er een grote supermarkt komt en lopen mee in de procedure.

Kleine supermarkt

De gemeente gaf in de rechtszaal aan geen moeite te hebben met een kleine buurtsuper, zolang het maar geen grote supermarkt wordt van tweeduizend vierkante meter winkelvloer en duizend vierkante meter magazijn, zoals eerst de bedoeling was.

De bewoners van de wijk die wel tegen de komst van een megasupermarkt zijn, verenigd in actiegroep Stop Tynaarlo, zeggen dat met het online winkelen van tegenwoordig een grote supermarkt niet meer nodig is.

De Raad van State doet vermoedelijk later dit voorjaar uitspraak over de kwestie.

