Provincie terughoudend over toekomst rietproef Lauwersmeergebied

Gedeputeerde Henk Staghouwer erkent dat de aanloop naar de rietproef niet goed is verlopen en constateert dat de argwaan tegen de proef is gebleven. Op bezoek bij boer Hans de Boer in Houwerzijl is Staghouwer door tegenstanders opnieuw gewezen op de nadelen van de proef.

Goed voor de vogels

De afgelopen weken werd het waterpeil tijdens de rietproef stapsgewijs met 40 centimeter verhoogd. Het doel van een hogere waterstand is om oprukkende bomen en struiken te 'verdrinken' waardoor rietkragen de kans krijgen om weer aan te groeien. Dat zou ten goede komen aan vogels die leven in het riet, zoals de blauwborst en de rietzanger.

Door het vaste lage waterpeil is het riet nagenoeg verdwenen. De proef eindigt deze week en daarna gaat de provincie met waterschap Noorderzijlvest evalueren.

Zorgen over verzilting

Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) erkent dat de aanloop naar de proef anders had gekund. ‘We gaan de uitkomsten de komende tijd bestuderen en nemen ook de zorgen van de ondernemers mee.’

Een van de problemen die boeren en ondernemers in het gebied hebben aangekaart is de verzilting op landbouwgrond. Staghouwer geeft toe dat dit is geconstateerd. ‘We hadden in eerste instantie nooit gedacht dat verzilting in het Reitdiep een probleem zou zijn. Ik heb met eigen ogen gezien wat de effecten zijn. Al die meetpunten in het gebied zeggen iets over het wel of niet moeten opzetten van water en de gevolgen. Dat is de bijvangst die we doen onder het mom van de rietproef.’

Gedeputeerde Staghouwer laat zich onder anderen door boer Hans de Boer bijpraten over de gevolgen van de rietproef (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Communicatie en monitoring

Boer Hans de Boer uit Houwerzijl is blij dat Staghouwer opnieuw een bezoek heeft gebracht aan het gebied. Begin maart was de gedeputeerde er ook, toen bracht hij een bezoek aan akkerbouwer Sigrid Arends in Warfstermolen.

‘Naast de verzilting van landbouwgrond was het monitoringsplan niet goed’, zegt De Boer. ‘Dat is wel beter geworden, maar ook de communicatie tussen de overheden en de boeren en ondernemers was niet goed. We wisten niet waar we aan toe waren. Nu geven ze ook wel toe dat ze fouten hebben gemaakt.’

Besluit in het najaar

Staghouwer trekt zich de kritiek aan, zegt hij. ‘We gaan de komende tijd de resultaten bestuderen. Goed onderzoek doen, alles naast elkaar neerleggen en dan een verstandig bestuurlijk besluit nemen.’

Dat bestuurlijk besluit zal in het najaar worden genomen.

