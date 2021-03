Groningen Airport Eelde gestart met bouw cameramast voor luchtverkeersleiding op afstand

Luchthavendirecteur Meiltje de Groot en Malou van der Pa;l (Luchtverkeersleiding Nederland) steken de spreekwoordelijke schop de grond in (Foto: LVLN)

De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Groningen Airport Eelde hebben maandag het startsein gegeven voor de bouw van een cameramast, waardoor op termijn luchtverkeersleiding op afstand mogelijk is.

Deze technologie wordt nog nergens in ons land toegepast. Met behulp van camera's op de mast hebben luchtverkeersleiders zicht op het luchthaventerrein en het nabije luchtruim.

Verkeersleiders verdwijnen

Het is de bedoeling dat luchtverkeersleiders het vliegverkeer op Eelde met behulp van dit camerasysteem over ongeveer twee jaar vanuit een nieuw remote tower center op Schiphol-Oost kunnen begeleiden. Deze technologie wordt ingezet om de luchtverkeersleiding zo efficiënt en veilig mogelijk te laten plaatsvinden. Bovendien worden hiermee kosten gedrukt, want hiermee zijn er geen luchtverkeersleiders op Eelde meer nodig.

Directeur Meiltje de Groot is blij dat haar luchthaven de primeur heeft met luchtverkeersleiding op afstand in ons land: 'Dit initiatief sluit aan bij onze ambities op het gebied van innovaties en duurzaamheid. Dat Groningen Airport Eelde hiermee wederom een pioniersrol mag vervullen, is voor ons een prachtige mijlpaal', vindt De Groot.

In juli bouw klaar

In de komende weken legt LVNL de fundering voor de cameramast en wordt ernaast een plek voor de bijbehorende technische apparatuur gebouwd. Pas over enkele maanden wordt de cameramast definitief geplaatst. De bouwwerkzaamheden zijn in juli klaar.

Daarna start het testen van de mast en worden de luchtverkeersleiders getraind. Ook worden de gebruikers van de luchthaven, zoals de KLM Flight Academy, geïnformeerd.

