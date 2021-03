Aardbevingsnieuws februari 2021: Vluchtende gedupeerden en de start van de parlementaire enquête

'Maar' één beving

Waar het in het tweede deel van januari onrustig was in de Groninger bodem, is het in februari juist rustig. Er wordt één beving geregistreerd, 0.7 bij Nieuwolda. In de afgelopen twee jaar gebeurde het slechts een keer eerder dat er maar één beving in onze provincie was, namelijk in augustus 2020.

Start parlementaire enquête

Februari 2021 is ook de maand waarin de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen van start gaat. Naar verwachting volgen de eerste verhoren volgend jaar zomer en ligt het rapport begin 2023 op tafel.

Voor mij is het belangrijkste om transparant te zijn over de fouten die we hebben gemaakt Johan Atema - directeur NAM

Tom van der Lee, voorzitter van de commissie die het onderzoek gaat doen, verwacht een 'enorme uitdaging'. 'We praten over een periode van zestig jaar. Er zijn mensen overleden die cruciale informatie hadden die niet in schriftelijke stukken terug te vinden is. Maar tegelijkertijd staan mensen onder ede. Dat dwingt hen om de waarheid te spreken, voor zover ze zich die kunnen herinneren.’

NAM-directeur Johan Atema zal een van de mensen zijn die verhoord gaat worden. Angstig is hij niet voor de ondervraging. 'Voor mij is het belangrijkste om daar transparant te zijn over de fouten die we hebben gemaakt en daar verantwoording over af te leggen.'

'Ik vertrek'

De gemoedstoestand van bevingsgepudeerden is de afgelopen vier jaar een heel klein beetje beter geworden. Dit blijkt onderzoek van Gronings Perspectief, waarbij onderzoekers Katherine Stroebe en Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen spraken met gedupeerden die zij in 2017 ook al voor zich hadden.

Postmes en Stroebe presenteren de eerste onderzoeksresultaten van Gronings Perspectief (Foto: ANP)

'Sinds medio 2019 zien we een toename van positieve emoties, zoals hoop, en een afname van negatieve emoties, zoals boosheid’, zo staat in het rapport. Toch is er een 'maar', want mensen die al langer middenin de aardbevingsproblematiek zitten, hebben het minder goed. Een deel van hen heeft de handdoek in de ring gegooid en is verhuisd of heeft plannen te vertrekken. 'Ze beschrijven het als een vlucht: ik moet me hieraan onttrekken', aldus Postmes.

Onvrede in Ten Boer

Ondertussen is er onvrede bij bij bewoners van de Hamplaats in Ten Boer. Op hun plek zijn aardbevingsbestendige woningen gebouwd. Maar de situatie om de huizen heen is minder rooskleurig volgens de Ten Boersters.

'Als je geluk hebt tot je enkels en als je pech hebt zit je tot je knieën in de modder. Het is niet te doen', zegt een van hen over de situatie. Een buurman reageert: 'Je moet ‘s nachts met een zaklamp lopen, want als je niet oplet mankeer je wat. Bovendien zijn de huizen onbereikbaar voor hulpdiensten.’

Fazanthof

Terwijl er nog onvrede heerst aan de Hamplaats wordt verderop in het dorp volop gewerkt aan de Fazanthof. De bestaande huizen zijn gesloopt en er komen aardbevingsbestendige woningen voor terug.

Bouwwerkzaamheden aan de Fazanthof in Ten Boer (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Ander aardbevingsnieuws:

- Schadeloket wil ook geld voor funderingsschade in bevingsgebied (1 februari)

- NAM reorganiseert opnieuw en zinspeelt op kleiner onderkomen (2 februari)

- ‘Tempo versterkingsoperatie onacceptabel’ (3 februari)

- NCG verwacht dit jaar 1500 huizen op te leveren: 'We krijgen versterking op de rit' (5 februari)

- Gasunie en NAM verwachten door vrieskou hogere vraag naar gas (5 februari)

- Bewonersorganisaties doen beroep op Tweede Kamer: 'Zet Groningers voorop' (9 februari)

- Kamer kritisch op 'niet perfecte wet' voor versterking bevingsgebied (10 februari)

- Versterken Kustwegflats Delfzijl is tijdelijk gestopt (15 februari)

- Boeren in aardbevingsgebied krijgen hulp (17 februari)

- Eerste beroep tegen uitspraak van IMG loopt vast bij de Raad van State (24 februari)

Aardbevingen in februari 2021:

- 21 februari - 09:50 uur - Nieuwolda - 0.7

Lees ook:

- Alles over gaswinning en aardbevingen in Groningen