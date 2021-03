Ic-baas UMCG: 'Vaccinaties komen te laat en aantal crisisbedden is onhaalbaar '

Personeel staat al te lang onder druk

Dinsdag spreekt een groep ic-artsen, onder wie Van der Voort, de zorg uit dat Nederlandse intensive-care-afdelingen dit keer niet kunnen uitbreiden naar 1700 bedden. Dat aantal zou beschikbaar moeten zijn voor de piek van de derde golf, die eind april wordt verwacht. Niet de bedden zijn het probleem, maar het tekort aan personeel. 'Het ziekteverzuim bij ons is nu vijftien in plaats van zes procent. En mensen moeten ook eens verlof op kunnen nemen, ze staan al een jaar onder druk.'

Het wordt al spannend of we 63 ic-bedden kunnen halen Peter van der Voort - hoofd intensive care UMCG

Het UMCG heeft normaal gesproken 36 bedden op de intensive care in gebruik. Op het hoogtepunt van de coronacrisis waren dat er zeventig en alles en iedereen stond toen klaar om meer dan honderd ic-patiënten te kunnen opnemen. Dat ziet Van der Voort nu absoluut niet gebeuren.

'We kunnen in het UMCG naar 63 bedden hebben we gezegd, maar het wordt al spannend of we dat kunnen halen. Kijk, vorig jaar dachten we: het is voor een paar weken. Nu weten we dat je zo maanden verder bent en we hebben al zolang zoveel van verpleegkundigen gevraagd.'

Bijkomend probleem is dat het UMCG volop nieuwe ic-verpleegkundigen aan het opleiden is. Voor een deel zijn dit medewerkers van andere afdelingen die afgelopen jaar op de ic geholpen hebben. 'Dat is heel mooi voor de toekomst en het is een bewuste keuze. Maar je moet er nu wel ruimte en tijd voor maken. Als je opleidt, kan je minder mensen verplegen.'

Hoe gaat het dan nu met corona?

Ondertussen constateert Van der Voort een toename in het aantal ernstig zieke coronapatiënten in het Noorden. 'Er zit een gestage groei in. We hebben nu ruim zestig ic-coronapatiënten in het Noorden; een stuk of tien meer dan twee weken geleden. We gaan gelijk op met het landelijk beeld.'

Op dit moment is die situatie 'hanteerbaar', hoewel de gewone zorg alweer grotendeels stilligt. Noordelijke ziekenhuizen doen alleen de acute zorg nog; ingrepen die binnen zes weken gedaan moeten zijn. Daarbij moet de echte piek nog komen. 'Alle voorspellingen gaan uit van een stijging. De vraag is waar gaat het eindigen en komt er een versnelling in met een piek.'

Vaccinaties helpen de ic's niet

De hoop dat vaccinaties de druk op het ziekenhuis op korte termijn verlichten is bij Van der Voort inmiddels vervlogen. 'Ik denk dat het vaccineren te laat komt voor de derde golf.' Nog altijd belanden vooral mensen tussen de 55 en 70 met corona op de intensive care. 'Voordat je die groep aan het vaccineren bent is het eind april. Dan wordt ook de piek verwacht van de derde golf.'

Er zijn met het vaccineren twee kansen gemist Peter van der Voort - hoofd intensive care UMCG

Van der Voort pleitte eerder al om mensen met overgewicht eerder te vaccineren; driekwart van de ic-patiënten in het UMCG is te zwaar. In een deel van het land zijn huisartsen hier inmiddels mee begonnen, maar in Groningen is het vaccin hiervoor nog niet beschikbaar. 'Er zijn met het vaccineren twee kansen gemist. De tweede kans was eerst één prik geven aan zoveel mogelijk mensen. Dat is niet gedaan.'

De vertraging door zorgen over bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin bezorgen hem buikpijn, vertelt Van der Voort. Zeker, nu de herstart maar traag op gang komt. 'Je ziet verpleegkundigen snakken naar verlichting.'

Plan om 65-plussers te isoleren, goed idee?

Overigens ziet Peter van der Voort niets in een plan om 60-plussers zich te laten afzonderen, omdat vooral zij op de ic belanden. Zijn collega Harald Faber, hoofd ic van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, opperde dat in een ingezonden brief in NRC.

Van der Voort: 'Een aanzienlijk deel van de 60-plussers werkt. Die moeten bedrijven in de lucht houden, geld verdienen. We kunnen de maatschappij niet helemaal stilleggen. Ik heb zelf ook studerende kinderen die veel bij me thuis komen. Moet ik ze dan een jaar niet zien? Dat gaat niet.'

