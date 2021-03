Tegenwind N33 stapt naar rechter om windmolens 's nachts stil te zetten

Als de windmolens bij Windpark N33 in de avond en nachtelijke uren niet worden stilgezet, dan gaat Stichting Platform Tegenwind N33 naar de rechter om dat af te dwingen.

'Er moet gewoon actie ondernomen worden', zegt Lies Zondag van Tegenwind N33. Regelmatig spreken mensen haar aan: 'Vorige week werd ik van mijn fiets geplukt door een omwonende. Hij zei dat hij nog maar vier uur per nacht slaapt en hartpatiënt is. Voor hem was dit niet meer vol te houden.'

Meer dan 100 mensen met klachten

Eerder werd duidelijk dat windmolens van Windpark N33 laagfrequent geluid produceren. Geluidsspecialist Jan van Muijlwijk concludeerde dat na onderzoek in opdracht van de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt. Hij omschreef zijn bevindingen met de woorden 'Houston we have a problem.'

Bij de drie gemeenten hebben zich meer dan 100 mensen met klachten gemeld. De gemeente Veendam pleit ervoor om de windmolens 's avonds uit te zetten. Maar in de vergunning staan geen voorwaarden op basis waarvan de gemeente dit kan opleggen.

'Aan handen en voeten gebonden'

'We voeren op dit moment al maximale druk uit, maar we zijn aan handen en voeten gebonden', zei wethouder Henk Jan Schmaal van de gemeente Veendam eerder.

De exploitanten van de turbines, RWE en Yard Energy, zien het 's nachts stilzetten van de molens voorlopig niet zitten. De exploitanten zijn zelf ook nog bezig met onderzoek, waarbij ze ook geluidsmetingen doen in de avond. Ook is Siemens, de leverancier van de molens, bezig met experimenten bij een proefopstelling in Denemarken.

Tegenwind N33 ziet wel mogelijkheden

Volgens Zondag ziet de advocaat van Tegenwind N33 juridische mogelijkheden om de molens in de avond stil te laten zetten. Die mogelijkheid zou liggen in de zogenaamde milieueffectrapportage, het rapport dat laat zien wat de gevolgen zijn van Windpark N33 voor het milieu.

Volgens de advocaat voldoet het windpark niet aan de gestelde regels in dat rapport. Ze bereidt nu een verzoek voor waarin staat dat de overheid moet ingrijpen omdat de exploitanten zich niet aan de regels houden.

Lees ook:

- Molens met bromtonen van Windpark N33 blijven 's nachts draaien

- Specialist over laagfrequent geluid Windpark N33: 'Je hoort gewoon een bromtoon'