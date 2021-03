Apparaten sportschool Kelderwerk naar opslag gebracht: 'Triest om te zien'

Door corona is Kelderwerk al vier maanden dicht, waardoor er geen inkomsten meer zijn. Tegelijkertijd liepen de huur en andere vaste lasten gewoon door. De sportschool besloot daarom de handdoek tijdelijk in de ring te gooien. 'Om een faillissement te voorkomen', zegt bestuurslid Alex Spajic. Een terugkeer naar het huidige pand aan de Ulgersmaweg zit er ook niet in, want de eigenaar heeft inmiddels een andere huurder gevonden.

Zorgen om sporters en medewerkers

De sluiting is extra zuur, omdat bij Kelderwerk vooral mensen in een achterstandssituatie sporten. Bijvoorbeeld minima of mensen met een verslaving. 'Het zijn mensen met een bepaalde bagage. Zij vallen nu in een gat. Ik heb de afgelopen periode heel veel bezorgde mensen gesproken in de app en de mail. Zij vragen zich af wat ze nu moeten doen.'

Door corona ben ik bang dat onze sporters en medewerkers straks weer vervallen in oud gedrag Alex Spajic - bestuurslid stichting Kelderwerk

Spajic zegt zich zorgen te maken. Niet alleen om de sporters, maar ook om zijn vrijwilligers en de mensen die een participatiebaan bij Kelderwerk hebben. 'Die waren hier net goed bezig, hebben een dagbesteding bij ons. Zij kwamen zelf uit een achterstandssituatie en een isolement. Door corona ben ik bang dat ze straks weer vervallen in oud gedrag.'

Hoop blijkt ijdel

Na een aanvankelijke weigering zegde de gemeente Groningen later toe stichting Kelderwerk te willen helpen. 'Wij kregen toen hoop. De gemeente had een constructie bedacht, maar onze huurbaas wilde niet meebewegen en wilde geld zien. Vrijdagmiddag heeft-ie een andere huurder gevonden. Daarom moeten wij nu vandaag en morgen verhuizen', vertelt Spajic.

De komende tijd wil hij de stichting slapende houden en geld inzamelen. 'Kijken of we alsnog ondersteuning kunnen krijgen, een nieuw pand kunnen vinden en inrichten, zodat wij verder kunnen in deze wijk of stad.' Spajic is op zoek naar een pand waar Kelderwerk langere tijd kan blijven. 'En waar de huur en vaste lasten niet zo hoog zijn als hier. Iets van 1.000 tot 1.500 euro per maand. Wij betalen op dit moment het dubbele, zonder dat we inkomsten hebben.'

Verhuizing is pijnlijk

Spajic kijkt nog eens om, naar het zaaltje waaruit alle fitnessapparaten worden weg getild. 'Dit doet pijn, ik zit hier al negentien jaar. Het is een soort van hobby, ik heb hiernaast nog een vaste baan. Er werken hier twintig mensen, zij komen nu ook op straat te staan. Triest.'

