Rondje Groningen: Ja echt, het KPN-gebouw in Stad is een telefoonboek!

We hebben de verbazing erover al wel eens eerder gesignaleerd in deze rubriek, dus voor de draad ermee nu: wist je dat het KPN gebouw in stad Groningen vormgegeven is als een telefoonboek?

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Oké, en nu duidelijk!

We hebben het al meerdere keren medegedeeld in Rondje Groningen aan de hand van verbaasde tweets, dus laten we het nu maar eens heel duidelijk maken: HET KPN GEBOUW NAAST STATION GRONINGEN IS VORMGEGEVEN ALS EEN TELEFOONBOEK!!!

In de Buurt schreef er dit artikeltje over.

Voor alle duidelijkheid trouwens: dit is een telefoonboek.

2) Hoe gaat het eraan toe in het Stadhuis?

Van buiten is het Stadhuis van Groningen voorlopig alleen te zien in een verpakking van steigers. In een video laat aannemer Rottinghuis zien hoe het er van binnen aan toe gaat met de verbouwing.

3) Kijk omhoog, zie de lente!

Dat is wat Tanja gisteren deed.

4) Ook in deze tijden

Nog een beetje liefde in de Groninger binnenstad.

5) Hoe de klokken in Schildwolde anders klinken

Dennis Wubs op YouTube is gefascineerd door het verschil in klanken van kerkklokken. De laatste aflevering: het verschil tussen klokken aan krukassen vs rechte luidassen in de Juffertoren in Schildwolde.

6) Ah, toch verkeerd gezien

Het was niet de toren van Pisa.

7) Hoe gaat het verder met de huiskamer van de Oranjewijk?

In de Oranjewijk in Groningen werd jaren geleden een leegstand winkelpand omgetoverd tot een huiskamer van de wijk. Maar nu dreigt het te stoppen. Wat nu?

8) Iemand een stukje kroegnostalgie?

Dat kan: de voorgevel van feestcafé 't Gat van Groningen (voorheen Het Kasteel) staat te koop.

9) Het tegelwip-tegenoffensief van Leeuwarden

Gisteren daagde Groningen gemeente Leeuwarden uit zoveel mogelijk tegels uit de tuin te wippen en te vervangen voor groen. Vandaag komt Leeuwarden met het antwoord...

