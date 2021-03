Vaccinatie voor 61- en 62-jarigen vervroegd van start in Groningen

Het is lang wachten voor de 60-plussers in Groningen. In het zuiden begonnen huisartsen al half februari met het vaccineren. Sindsdien wordt het vaccin over Nederland uitgerold, waarbij het Noorden als laatste aan de beurt is. Daar kwam ook nog eens de vertraging tussendoor, vanwege zorgen over bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin.

Volgende week vrijdag is het vaccin er

Inmiddels hebben Groningse huisartsen te horen gekregen dat ze aan het eind van deze week vaccin kunnen bestellen. Daarbij is er dus genoeg vaccin om direct ook de jongere 60-plussers mee te nemen. Iedereen uit de geboortejaren 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 komt aan de beurt. Huisartsen kunnen het vaccin deze week bestellen; de levering is dan volgende week vrijdag.

Ook niet-mobiele Groningers zijn aan de beurt

Nieuw is dat dit vaccin nu ook is bedoeld voor alle patiënten die niet in staat zijn naar een GGD-locatie te komen, ongeacht hun leeftijd. Tot nog toe vielen de niet-mobiele ouderen overal buiten. Terwijl hun leeftijdsgenoten die wel naar Martiniplaza of Veendam konden komen allang zijn ingeënt, wachten zij nog altijd af. Dit kwam doordat het Pfizer-vaccin niet geschikt was om door huisartsen gegeven te worden.

Er is nu veel AstraZeneca beschikbaar en dit gaat veel sneller Marah Michel, RIVM

Vorige week kwam het RIVM met het nieuws dat huisartsen deze groep alsnog mochten gaan inenten met het Pfizer-vaccin. Daarbij zouden ze hulp krijgen van apothekers die de spuiten kant en klaar zouden aanleveren. Dit is nu toch weer van de baan, vertelt RIVM-woordvoerder Marah Michel.

'Dat was inderdaad het plan, maar er is nu veel AstraZeneca beschikbaar en dit gaat veel sneller.' Iedereen die niet mobiel is kan nu een vaccin krijgen van de huisarts; dus ook jongeren die niet in staat zijn zelf naar een GGD-locatie te komen.

Uitnodigingen snel de deur uit

Hoewel de plannen dus weer moeten worden aangepast, verwacht hij wel snel te kunnen beginnen. Voor de groep 63/64-jarigen liggen alle plannen al klaar. Huisarts Roland Riemersma: 'Voor Gezondheidscentrum Overdiep in Appingedam gaat het om vijfhonderd mensen. We zullen zo snel mogelijk de vaccins de arm in doen, als we ze binnen hebben.' Dinsdagmiddag nemen de huisartsen een besluit over hoe de nieuwe groepen meegenomen kunnen worden.

Ook Huisartsenpraktijk Ter Apel staat in de startblokken, vertelt huisarts Harry Bulk. 'We doen het in onze eigen praktijk en kunnen dus een beperkt aantal mensen per dag doen; ruimte is de beperkende factor. De groep 63/64-jarigen gaat bij ons om 250 mensen. We krijgen inderdaad extra geleverd, dus dan kunnen we 61/62 er nog bij doen.'

Bekend was al dat ook mensen met obesitas en met het Syndroom van Down van hun huisarts het AstraZeneca-vaccin krijgen.

Ook meer ziekenhuis-medewerkers op de rol

Het RIVM meldt dinsdag ook dat AstraZeneca deze week beschikbaar komt voor ziekenhuismedewerkers die coronazorg leveren, maar nog niet zijn ingeënt. In januari werden landelijk 40.000 ziekenhuis-medewerkers in de acute zorg gevaccineerd; dat was lang niet iedereen. Nu komen er nog een kleine 40.000 bij.

