Rechtenstudent hangt twee jaar cel boven het hoofd na ontucht met nichtje

'Gelet op de ernst vind ik enkel een celstraf passend', zei de officier van justitie.

Tijdelijk onderdak bij oom en tante

De ontucht begon in augustus 2019 en duurde twee maanden. Het slachtoffer was destijds 13 jaar. De verdachte is een neef van het slachtoffer. Hij had die zomer zonder succes naar een studentenkamer in Stad gezocht en kon tijdelijk bij zijn oom en tante terecht.

Het viel hun al snel op dat de student overmatig geïnteresseerd was in hun dochter. Zij hadden hem meer dan eens gewezen op zijn lustige blikken naar het meisje, en zijn hand telkens op haar knie.

Brief in de fietstas

Maar het bleef niet bij kijken alleen. De man, destijds 25 jaar, schreef zijn twaalf jaar jongere nichtje ook liefdesbrieven. Nadat de ouders op een dag een brief van hem uit de fietstas van het meisje visten, doorzochten ze ook haar telefoon op gesprekken tussen de twee.

Daaruit kwamen niets verhullende teksten van de verdachte naar voren. Na een gesprek tussen de ouders en het meisje bleek dat er veel meer was gebeurd. De ouders van het meisje deden daarop aangifte tegen de man. De officier acht alle feiten bewezen, mede vanwege de gedetailleerde verklaringen van het meisje. 'Daar heb ik absoluut geen twijfel over.'

Zoektermen: 'seks met minderjarige'

Ook had de verdachte in die bewuste periode op internet gezocht naar de woorden: 'gevolgen van seks met een minderjarige' en 'verkrachting'. Toen hij op het bureau aan de tand werd gevoeld, zei hij dat hij wel uitkeek. 'Ik studeer, dat zou me mijn loopbaan kosten.'

De man ontkent en was dinsdag niet op zitting aanwezig. Ook had de verdachte geen advocaat in de arm genomen die namens hem het woord deed. Wel schreef hij een brief voor de rechters. Daarin stond voornamelijk dat hij en zijn nichtje het destijds gewoon goed met elkaar konden vinden.

Smartengeld

Het slachtoffer hield aan de gebeurtenissen psychische klachten over. 'Het hele gezin lijdt eronder', stelde de advocaat van het meisje. Namens het slachtoffer vroeg hij 10.000 euro aan smartengeld. Volgens de officier moet 8.000 euro worden toegewezen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.