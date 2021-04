1 april! Dit zijn de leukste Groningse grappen

Hieronder een overzicht van de Groningse grappen en grollen op 1 april.

1) Pieter Smitbrug wordt éénrichtingsbrug

OldambtNu.nl was een van de eersten die aftrapte met een Groningse 1 aprilgrap. Dinsdag meldde de site dat de recent geopende Pieter Smitbrug tussen Blauwestad en Winschoten een éénrichtingsbrug wordt, omdat mensen elkaar nu te weinig ruimte geven én omdat ze overlast hebben van hondenpoep - waar inderdaad wel echt sprake van is.

Met de wijziging zou de brug niet alleen de langste fietsbrug van Europa zijn, maar ook de langste éénrichtingsbrug.

Hier zie je hoe fietsers en wandelaars reageren op de grap:

2) Dildo's nu ook thuisbezorgd

Het Veendammer bedrijf Easytoys doet ook een duit in het grappenzakje. Het bedrijf meldt trots dat het tweehonderd bestelbusjes heeft aangeschaft om bestellingen bij klanten af te leveren. 'Zo kunnen we je nog beter en sneller van dienst zijn!' De busjes zijn niet te missen in het straatbeeld. Als ze zouden bestaan...

Want in het echt zal je ze niet tegenkomen. Dat is vooral ook jammer voor de slogan op de zijkant: 'Wij komen altijd.'

3) Ever Given meert aan in Lauwersoog

Het 'bootje' dat voor een containertsunami zorgde in het Suezkanaal is natuurlijk ook voer voor grappen. Zo meerde de Ever Given vandaag aan in de haven van Lauwersoog. En dat past maar net!

4) Lijndienst Dubai-Groningen

Nog meer transportnieuws, want Groningen Airport Eelde heeft een grote vis aan de haak geslagen. 'Vliegveld-watcher' Tom Roek weet te melden dat een grote luchtvaartmaatschappij uit het Midden-Oosten een dagelijkse lijndienst begint vanuit Dubai naar Groningen.

Ook dat bleek, uiteraard, een grap. De wens is de vader van de gedachte:

5) Ambulancedienst komt met hoogwerker

De Groningse ambulancedienst gaat een samenwerking aan met de brandweer. Met een eigen hoogwerker, in schitterend geel, kan er binnenkort geassisteerd worden bij incidenten. 'Om de werkdruk van de brandweer te verminderen, nemen wij binnenkort hun medische ondersteunde taken over', klinkt het als verklaring. We voorspellen dat deze gele gevaartes nooit echt de weg op gaan.

Brandweercommandant Roelf Knoop speelt het spelletje in elk geval goed mee.

6) Corona weg

Nee, het coronavirus zelf is nog lang niet weg. Maar een straat met dezelfde naam? Dat kan natuurlijk niet. Vandaar deze creatieve oplossing:

7) Groningse muisjes

Van sommige acties is het bijna jammer dat ze niet volledig verzonnen zijn. Want neem nou deze groen-witte muisjes van het Martini Ziekenhuis. Die wil op zijn minst iedere FC Groningen-fan toch op zijn boterham?

