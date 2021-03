Aanvaller Mo El Hankouri langer bij FC Groningen

Mo El Hankouri is ook komend seizoen in het shirt van FC Groningen te bewonderen. De eenzijdige optie in het contract van de aanvaller is door FC Groningen gelicht.

De Marokkaanse aanvaller werd in de winter van 2019 overgenomen van Feyenoord en speelde dit seizoen 26 wedstrijden voor de ploeg van Danny Buijs. Daarin was El Hankouri twee keer trefzeker en gaf hij drie keer een assist.

Fijne speler en jonge jongen

Trainer Danny Buijs is tevreden dat de optie van de aanvaller is gelicht. ‘Ik kan er heel kort over zijn’, zegt de oefenmeester. ‘Ik ben er blij mee. Mo heeft aangetoond dat het voor Groningen een hele fijne speler is. Het is nog steeds een jonge jongen (23), die zich de laatste tijd goed ontwikkelt. Hij speelt altijd in dienst van de club en het team, is technisch vaardig, werkt zich het snot voor de ogen en heeft de laatste weken laten zien dat hij een hele belangrijke rol in de aanval heeft. Hij heeft nog een beetje de pech dat er niet meer voorzetten beloond zijn met goals, want dan had hij inmiddels al op meer assists gestaan.’

'Mo werkt altijd hard, is een professional en een voorbeeld in de groep', zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. 'Ik sluit niet uit dat er richting de toekomst een langere verbintenis voor hem komt.'

Meer knopen doorhakken

De vleugelaanvaller speelt dit seizoen meestal vanaf de rechterkant, terwijl hij in 2019 als linksbuiten aan de selectie werd toegevoegd. Op die nieuwe positie komt El Hankouri de laatste tijd goed uit de verf. 'Zijn rendement moest omhoog, want daar had hij lange tijd moeite mee', zegt Fledderus. 'Dat vond hij zelf ook, maar daar heeft hij het laatste half jaar veel stappen in gezet. Vanaf rechts komt hij ook wat beter tot zijn recht. Al met al een hele gewaardeerde kracht voor ons.'

De geluiden Robben over zijn op dit moment goed, maar je weet nooit hoe het loopt Mark-Jan Fledderus - technisch directeur

Voor 1 april moet Fledderus tevens een aantal andere knopen doorhakken omtrent aflopende contracten bij FC Groningen. Spits Thijs Dallinga, derde doelman Jan de Boer en verdediger Leonel Miguel hebben allen een aflopend contract. Dallinga is de enige speler van de drie die dit seizoen zijn opwachting mocht maken in het eerste elftal van FC Groningen.

De club heeft derde doelman Jan de Boer een nieuw contract aangeboden, daar heeft hij voorlopig voor bedankt. 'Hij wilde wat meer perspectief bij een club, vandaar dat hij de aanbieding voorlopig naast zich neer heeft gelegd', vertelt Fledderus.

Contract Robben niet opgezegd

Het aflopende contract van Arjen Robben is niet opgezegd door de club. 'Met Arjen hebben we de afspraak gemaakt dat we kijken hoe het gaat', vertelt Fledderus. 'Daarom hebben we zijn contract ook niet opgezegd. Het hangt natuurlijk ook af van wat hij zelf wil. De geluiden zijn op dit moment goed, maar je weet nooit hoe het loopt.'

De Japanse verdediger Ko Itakura is waarschijnlijk bezig aan zijn laatste maanden in dienst van FC Groningen. Zijn huurovereenkomst loopt aan het eind van het seizoen af. 'We hebben met Manchester City, Ko en zijn zaakwaarnemer goed contact', vertelt de beleidsbepaler. 'Maar ik verwacht dat ze eerst willen wachten op wat komen gaat.'

Latere beslissingen

Daarnaast heeft FC Groningen koopopties op huurlingen Per Kristian Bratveit (Djurgårdens IF), Miguel Angel Leal (FC Villarreal B) en Alessio Da Cruz (Parma). Daar hoeft echter pas voor 1 juni een beslissing over genomen te worden.