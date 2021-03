ESD tegenover provincie: 'We zijn drie ton kwijt aan onzinnige procedures'

Volgens ESD hoeft er geen nieuwe vergunning te komen, de provincie vindt van wel.

'Veranderen de productie niet'

Tijdens de zitting vertelde ESD opnieuw dat de uitstoot van de vezels bij het productieproces hoort. Het bedrijf heeft sinds de oprichting in 1973 een vergunning voor het maken van siliciumcarbide, een harde steensoort. Dat daarbij mogelijk kankerverwekkende vezels worden uitgestoten, kon het bedrijf naar eigen zeggen toen niet weten. De vezels zijn pas in 2018 ontdekt.

'Als je nu een nieuwe vergunning aanvraagt, doet dat vermoeden dat je iets aan de productie verandert. Maar dat is niet niet het geval', zei advocaat Michael Klijnstra namens ESD. Hij eist dat de huidige vergunning wordt aangepast, met daarbij richtlijnen om de uitstoot zoveel mogelijk terug te dringen.

De vergunning is verleend onder voorwaarde dat er van kankerverwekkende stof geen sprake is. Dat blijkt nu wel zo te zijn Advocaat Robert van der Velde van de provincie

Vergunning rept niet over giftige eigenschappen

De provincie heeft de vergunning uit de jaren zeventig er nog eens bij gepakt. Daarin staat dat siliciumcarbide geen giftige eigenschappen zou hebben.

'De vergunning is destijds verleend onder de voorwaarde dat er van een mogelijk kankerverwekkende stof geen sprake zal zijn. Dat blijkt nu dus wel zo te zijn, waardoor de vezels niet vergund kunnen zijn', zei advocaat Robert van der Velde namens de provincie.

Meest eerlijke oplossing

De discussie is een slepende juridische procedure geworden, die inmiddels twee jaar duurt. ESD vindt dat het met een aanpassing van de vergunning afgedaan kon worden. 'Het bedrijf is inmiddels drie ton aan adviseurskosten kwijt aan onzinnige procedures', zei advocaat Klijnstra licht geïrriteerd.

Volgens de provincie had ESD het zichzelf makkelijk gemaakt, als het bedrijf de aanvraag van een nieuwe vergunning vorig jaar had doorgezet. 'Een nieuwe aanvraag is het meest eerlijk, zodat omwonenden en andere belanghebbenden dan een zienswijze kunnen indienen.'

'Politiek proces'

Advocaat Klijnstra van ESD liet tijdens de zitting nog weten dat de zaak in zijn ogen politiek is geworden. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) heeft in een eerder debat met Provinciale Staten aangegeven de provincie in hoger beroep gaat, als de uitkomst in het voordeel van ESD is. 'Ik vind daar wel wat van. Dan neemt de provincie de uitspraak van de rechter dus niet serieus.'

De advocaat van de provincie spreekt dat fel tegen: 'Het is geen politiek proces. Het is wel zo dat ESD de belangstelling heeft van Provinciale Staten, gezien de uitstoot van de vezels en de blazers. Daarover is onrust.'

Volgens ESD is die onrust niet nodig, omdat de risico's verwaarloosbaar zijn. De uitstoot blijft overigens onder de wettelijke norm, blijkt uit onderzoek van TNO.

Uitspraak kan leiden tot megaboete

Naar verwachting komt de uitspraak over zes weken. De belangen zijn groot. Mocht de rechter bepalen dat de uitstoot van de vezels niet binnen de huidige vergunning valt, dan kan de provincie mogelijk een boete opleggen van 750.000 euro. ESD liet eerder al weten dat zo'n hoge boete de sluiting van het bedrijf kan betekenen. Bij het bedrijf werken op dit moment zo'n honderd mensen.

Direct na de zaak over de vergunning kwam een tweede zaak over de boete aan bod. De provincie wil de mogelijkheid hebben om die dwangsom überhaupt op te kunnen leggen.

De rechter doet over twee tot drie weken uitspraak in die zaak.

