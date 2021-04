Boswachters: 'Van harte welkom in de natuur, maar gedraag je'

Jaap Kloosterhuis, boswachter namens Staatsbosbeheer in het Lauwersmeergebied, ziet de bui al hangen. ‘Bij alle ingangen van het gebied staan borden met daarop de regels. Maar het lijkt soms wel of niemand ze leest.’

Honden zijn te gast

Kloosterhuis doelt onder meer op hondenbezitters die hun viervoeter los laten lopen waar dat verboden is ‘Dat mag alleen in ons hondenlosloopgebied. Elders moet de hond aan de lijn, of zijn honden sowieso niet toegestaan.’

De meeste mensen zitten niet te wachten op een natte neus in hun kruis Boswachter Jaap Kloosterhuis over loslopende honden

In het Lauwersmeergebied zijn honden te gast, stelt Kloosterhuis. Dat heeft meerdere redenen, legt hij uit:

‘Het gaat niet alleen om het opjagen van wild. Iedere hond laat een geurspoor achter dat lang blijft hangen. Dat zorgt voor stress bij dieren die dat spoor ruiken. Los daarvan: andere bezoekers kunnen zich ergeren aan loslopende honden. De meeste mensen zitten niet op te wachten op een natte neus die ongevraagd in hun kruis wordt geduwd.’

Ik moet aan de lijn (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Kraamkamer van de natuur

Ook Bart Zwiers, boswachter in dienst van Stichting Natuurmonumenten, kan zich mateloos ergeren aan loslopende honden in De Onlanden, ‘zijn’ natuurgebied ten zuiden van de stad Groningen. ‘Ik zag laatst iemand die zijn hond los tussen de ganzen door liet jagen. Dan denk ik: gast, waar ben je mee bezig?!'

Los van dit soort uitwassen maakt Zwiers zich sowieso al zorgen over het toenemend aantal bezoekers in De Onlanden. ‘Onze redding is dat het één groot moeras is. Weinig mensen begeven zich daar uit vrije wil in. Maar het broedseizoen is begonnen, het gebied is momenteel de kraamkamer van de natuur. En omdat in de omgeving buiten De Onlanden voor de natuur niks meer te halen valt – de velden zijn net biljartlakens – concentreert zich dus alles in dat natuurgebied.’

Ganzen in De Onlanden (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Volle parkeerplaatsen, korte lontjes en zwerfafval

Daar komen dus ook steeds meer mensen op af. Niet verwonderlijk, omdat in tijden van corona en lockdown een bezoekje aan pretpark of dierentuin voorlopig onmogelijk is. ‘We hebben de laatste tijd drie keer zoveel bezoekers als normaal’, zegt Zwiers. ‘De parkeerplaatsen en de bermen staan vol met auto’s. De lontjes worden korter. Ik maak me daar wel zorgen over.’

Neem je afval mee terug naar huis Boswachter Bart Zwiers - De Onlanden

Een ander probleem is het afval dat bezoekers achterlaten. ‘Mensen vragen wel eens waarom we geen afvalbakken plaatsen’, zegt Kloosterhuis.

‘Dat doen we bewust niet. Want dan kunnen we er op een goeie zondagmiddag twee keer bij langs om ze te legen. Daarvoor hebben we de mensen niet. Ze hebben het meegenomen van huis, dus ze kunnen het ook weer mee terugnemen naar huis. Wij zeggen: maak van uw probleem niet ons probleem.’

Extra patrouilleren

Vanwege de drukte houdt Staatsbosbeheer momenteel in het Lauwersmeergebied een extra oogje in het zeil. Zo goed en zo kwaad als dat mogelijk is tenminste. Kloosterhuis: ‘We hebben maar twee boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) die bekeuringen mogen uitdelen. Ik ben er daar een van. We zijn hier wat dat betreft niet al te ruim bedeeld.’

Een boswachter op patrouille (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

De meeste bezoekers houden zich aan de regels, voegt Kloosterhuis toe. ‘Maar omdat er nu veel meer mensen komen, verbaliseren we ook meer, hoewel we eerst altijd in gesprek gaan. Een waarschuwing is vaak al genoeg.’

Ook in De Onlanden is meer toezicht, zegt Zwiers: ‘We willen wel weten wat er in het gebied gebeurt. Daarom patrouilleren we extra, waarbij we een beroep doen op onze vrijwilligers. Niet voor niets, want ze geven massaal gehoor.’

Voor de duidelijkheid: zowel in De Onlanden als in het Lauwersmeergebied zijn bezoekers van harte welkom. Kloosterhuis: ‘Dat willen we ook graag. Maar houd je aan de regels.’ Zwiers: ‘Geniet van de natuur. Maar honden aan de lijn.’

