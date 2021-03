Sappemeer wil buslijn terug: ‘We zijn verstoken van openbaar vervoer'

Inwoners van Sappemeer willen dat er weer een bus door het dorp gaat rijden. Dat is volgens hen nodig nu treinstation Sappemeer Oost is opgeheven en er sinds begin dit jaar ook geen bus meer door het dorp rijdt.

'We zijn helemaal verstoken van enige vorm van openbaar vervoer', zegt Bob Zuidersma, die namens de bewoners van Sappemeer Oost en Noord spreekt.

Sinds januari geen bus en treinstation meer

Inwoners van Sappemeer konden tot december vorig jaar gebruik maken van treinstation Sappemeer Oost. Op 13 december sloot het en moesten inwoners een station verderop pakken: station Hoogezand-Sappemeer.

Een maand later stopte de enige bus die nog door Sappemeer kwam er ook mee. Buslijn 174 die over de Noorderstraat in Sappemeer reed werd opgeheven.

Het is toch niet waar? Hoe kon je dat nou doen? Bob Zuidersma - bewonersvereniging Sappemeer Oost en Noord

Zuidersma's eerste reactie toen: 'Het is toch niet waar? Hoe kon je dat nou doen?'. Volgens hem zorgt het voor grote hinder bij bedrijven in de omgeving.

'We hebben hier grote bedrijven zitten waar vierhonderd tot vijfhonderd werknemers per dag werken. Die konden altijd met de trein hier naar toe komen. Lopend is dat niet niet te doen vanaf het dichtstbijzijnde station, treinstation Hoogezand', aldus Zuidersma. 'Bovendien moeten mensen die aan de Lange Wijk in Sappemeer wonen nu een half uur fietsen om bij het treinstation te komen.'

Verdwijnen treinstation is gepasseerd station

De verdwijnen van treinstation Sappemeer Oost is een gepasseerd station, weet ook de vertegenwoordiger van inwoners van Sappemeer. Daarom wil hij dat er weer een bus door Sappemeer rijdt voor de inwoners die in het noorden en oosten van Sappemeer wonen.

Terugkeer buslijn 174 is 'best wel duur'

De provincie Groningen lijkt daar geen voorstander van te zijn. Op verzoek van de gemeente Midden-Groningen hebben ze gekeken wat de mogelijkheden zijn om buslijn 174 weer te laten rijden. 'We hebben geconstateerd dat het best wel duur is, want het kost tussen de 150.000 en de 200.000 euro per jaar om die buslijn te laten rijden', legt gedeputeerde Fleur Gräper uit.

De gedeputeerde vindt dat treinstation Hoogezand een veel beter alternatief is: 'Je bent dan drie keer sneller in Groningen dan met de bus', zegt ze. Haar voorstel: 'Laten we het geld in de zak houden en er met elkaar ervoor zorgen dat Hoogezand ook echt een mooi station wordt.'

Aanbod richting gemeente Midden-Groningen

Toch doet Gräper wel een aanbod richting Midden-Groningen en stelt voor om de kosten van de buslijn te splitten. 'We willen ook niet Midden-Groningen met helemaal niks op pad sturen. Vandaar dit aanbod'. Het komt er dan op neer dat de gemeente Midden-Groningen ongeveer 100.000 euro moet bijleggen.

Het gemeentebestuur van Midden-Groningen gaat zich beraden op het aanbod van gedeputeerde Gräper.

