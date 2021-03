Multifunctionele accommodatie Bedum blijft gemoederen bezig houden

De voetbalvereniging en de stichting zijn een campagne begonnen met de slogan: Bedum verdient Beter! Met posters- en spandoeken op diverse plekken laten ze zien het niet eens te zijn met de beslissing van het college.

De actievoerders willen een multifunctionele accommodatie met maatschappelijke ruimtes. Deze kunnen dan door externe partijen gehuurd worden.

We investeren heel veel in Bedum en dat blijven we ook doen Theo de Vries - wethouder

'Met een MFA vang je veel vliegen in één klap. Bedum heeft geen groot zalencentrum meer waar ruimtes gehuurd kunnen worden. Het zou mooi zijn als een sportkantine voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden', zegt voorzitter Jan-Jur Timmer.

'Je kan beter een sportkantine iets groter maken en dan ook inrichten als maatschappelijke ruimte. Daardoor worden de ruimtes veel meer gebruikt. Ook is het een heel ander financieel plaatje als je een kantine hebt in een MFA. '

Zo zou de MFA in Bedum eruit komen te zien (Foto: Stichting MFA Bedum)

Gemeente werkt aan centrumplannen

'We willen graag meer dan alleen een sportvereniging zijn. Met een MFA kan je veel meer doen rondom de sport. Bijvoorbeeld naschoolse opvang en dagbesteding', zegt Timmer.

Het college vindt die gedachten gang mooi, maar zegt dat er plannen zijn voor maatschappelijke ruimtes elders in het dorp. 'We zijn bezig met de centrumplannen in Bedum. Er wordt 900 vierkante meter aan maatschappelijke ruimtes gerealiseerd', zegt wethouder Theo de Vries.

Het is fluiten naar heel veel extra geld. Gert Jan Hageman - voorzitter stichting MFA Bedum

De voetbalvereniging en de stichting vinden dat dit vage plannen zijn en dat de maatschappelijke activiteiten, die met een MFA op een sportterrein gerealiseerd kunnen worden, juist een goede aanvulling zijn op het centrumplan.

Een spandoek in het dorp (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

'Genoeg aandacht voor Bedum'

Wethouder de Vries heeft de actie Bedum Verdiend Beter ook opgemerkt. 'We investeren al heel veel in Bedum, al meer dan twintig miljoen. Zo zijn de scholen aangepakt, het centrum wordt opgeknapt, wegen worden verbeterd. En we blijven ook investeren. We willen graag met de voetbalvereniging kijken hoe we een mooi nieuw gebouw kunnen realiseren. Maar de noodzaak voor het realiseren van een MFA met maatschappelijke ruimtes is er niet.'

Het huidige sportcomplex van Bedum (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

'Het is fluiten naar heel veel extra geld'

Bureau Vundamenz heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een MFA. De stichting stelt dat het alternatieve plan van de gemeente bijna net zo duur uitvalt als de bouw van een multifunctionele accommodatie. Volgens de wethouder is dat niet zo. Er is volgens hem ten onrechte uitgegaan van een bijdrage vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) bij de bouw. De gemeente en de stichting verwijten elkaar gegoochel met cijfers.

Uit het onderzoek blijkt dat er van de gemeente 2,6 miljoen euro nodig is om het MFA plan te realiseren. De gemeente heeft maar 1,5 miljoen euro beschikbaar.

'Omdat het college de raad nu niet wil vragen om 1,1 miljoen extra, vervallen er nu veel voordelen. We hadden al 500.000 euro van de provincie toegezegd. Het is fluiten naar heel veel extra geld', zegt Gert Jan Hageman, voorzitter van stichting MFA Bedum. Voor dit plan zijn veel meer fondsen te werven, volgens hem.

De stichting hoopt dat de raad er alsnog voor kiest om het extra geld beschikbaar te stellen.

Wel nieuw sportcomplex, geen MFA

Wethouder De Vries baalt van de situatie en vindt niet dat het eerlijke verhaal wordt verteld.

'Er wordt ten onrechte uitgegaan van allemaal inkomsten die er niet zijn. Wij hebben als gemeente dit geld niet op de plank liggen. Het bouwen van maatschappelijke ruimtes bij de voetbalvelden heeft geen noodzaak. Wij zijn goedkoper uit als we gaan investeren in een sportcomplex en niet in een MFA.'

'Wij gunnen de vereniging een mooi complex. Het is één van de grootste verenigingen in onze gemeente. Ze zijn ontzettend goed bezig. Ik wil mij dan ook inzetten om iets moois te realiseren. Daarom gaan we in het voorjaar ook de raad vragen om extra budget beschikbaar te stellen voor een beter sportcomplex. Maar geen MFA', zegt de Vries.

'Andere realiteit' dan tijdens eerste plannen

De wethouder snapt de teleurstelling in Bedum ook omdat er een paar jaar geleden nog heel positief werd gereageerd op de plannen vanuit de gemeente en de toenmalige wethouder.

'Als gemeente zijn we in financieel zwaar weer beland. De realiteit is nu heel anders.' De Vries heeft 'veel waardering' voor de werkzaamheden van de stichting en de voetbalvereniging. 'Dit was een mooi burgerinitiatief, maar het is voor ons niet financieel haalbaar gebleken. Nu is het moment om op een ander pad door te gaan.'

Voetbalclub is uit zijn jas gegroeid

Voetbalclubvoorzitter Jan-Jur Timmer hoopt op een goede afloop. Voor hem is het allerbelangrijkste dat er snel iets aan het sportcomplex gedaan wordt. 'Nieuwe kleedkamers, een kantine, maar nog belangrijker: een nieuw kunstgrasveld. De vereniging is uit zijn jas gegroeid en er is veel animo om te trainen', zegt Timmer. 'In het MFA-plan werd dit alles in één keer aangepakt. In het plan van de gemeente niet. Dit kan niet gefaseerd uitgevoerd.'

Wethouder Theo de Vries gaat hier graag met de voetbalvereniging over in gesprek. Hij verwijst naar de realisatie van het nieuwe sportpark in Winsum. 'Daar is in goed overleg met de sportvereniging een nieuw complex neergezet met bijbehorende velden.'

Het onderzoeksbureau dat onderzoek heeft gedaan naar de financiële haalbaarheid van het MFA wil geen reactie geven in de media.

Woensdag praat de gemeenteraad weer over de multifunctionele accommodatie in Bedum.

Lees ook:

- Gemeente houdt voet bij stuk: geen investering in MFA Bedum

- Raad wil dat college MFA Bedum nieuwe kans geeft

- ‘MFA Bedum heeft geen eerlijke kans gehad’