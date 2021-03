Gemeente schikt met oud-eigenaar Blauwestadhoeve: 'Kan het nu achter me laten'

De Blauwestadhoeve in Midwolda (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

De gemeente Oldambt schikt met oud-eigenaar Rob Berrevoets van de Blauwestadhoeve in Midwolda. Hij beschuldigde de gemeente van ontoelaatbare staatssteun. Tot een uitspraak van de rechter kwam het niet omdat de gemeente eieren voor haar geld koos.

Beide partijen troffen elkaar dinsdag bij het Gerechtshof in Leeuwarden nadat eerdere onderhandelingen op niks waren uitgelopen.

Gemeente verkocht pand voor één euro

Het geschil draait om de groepsaccommodatie Blauwestadhoeve in Midwolda, die van 2006 tot 2019 in bezit was van Rob Berrevoets en zijn vrouw.

De problemen ontstaan in 2014 als Berrevoets te horen krijgt dat de gemeente Oldambt op 1,5 kilometer van de Blauwestadhoeve een monumentaal pand verkoopt aan een andere ondernemer. Dat gebeurt voor een symbolisch bedrag van één euro. Het pand wordt vervolgens omgebouwd tot een groepsaccommodatie. Uit gerechtelijke stukken blijkt dat de gemeente Oldambt ook nog 50.000 euro bijlegt voor de sloopkosten.

'Geen eerlijk speelveld'

Volgens Berrevoets is er door de acties van de gemeente Oldambt geen sprake van een eerlijk speelveld en van ontoelaatbare staatssteun. Berrevoets werd door de rechtbank Groningen deels in het gelijk gesteld, maar de gemeente Oldambt ging in hoger beroep.

Stukken over deal zoekgeraakt

Tijdens de zitting in Leeuwarden werd de gemeente Oldambt kritisch ondervraagd over de destijds gesloten deal. Het Hof wilde bijvoorbeeld onderbouwende stukken zien voor die deal. Die stukken ontbreken in het dossier en ook tijdens de zitting kon de gemeente die niet overleggen.

'Waarom worden die zoekgeraakte stukken niet opgevraagd bij derde partijen, waarmee de gemeente zaken heeft gedaan', wil de raadsheer bijvoorbeeld weten.

Het is onbeschrijfelijk hoe je als burger wordt behandeld door de overheid Ondernemer Rob Berrevoets

Toch weer in onderhandeling

Gedurende de zitting kiest de gemeente Oldambt eieren voor haar geld en gaat toch weer in onderhandeling met Berrevoets. Met resultaat: na een klein half uur op de gang komen beide partijen tot een schikking.

De deal is onder voorbehoud gesloten. Het college van B en W van Oldambt moet nog goedkeuring geven. Details over de schikking willen beide partijen op dit moment nog niet prijs geven.

'Gemeente trok rookgordijnen op'

Ondernemer Berrevoets vindt het fijn dat er een schikking is getroffen, maar wil niet worden gefeliciteerd. 'Het is onbeschrijfelijk hoe je als burger wordt behandeld door de overheid. Er wordt alles gedaan om informatie achter te houden. Er worden rookgordijnen opgetrokken en wob-verzoeken genegeerd', aldus Berrevoets.

Over de uitkomst van de hele procedure zegt hij: 'Ik ben niet akkoord, maar ik kan er wel mee leven en het zo achter mij laten', aldus Berrevoets.

