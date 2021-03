Verdachte van neersteken agenten zit nu vast in Nederland

Volgens de politie is de verdachte maandagavond ingesloten in Nederland. 'Hij is overgekomen vanuit Frankrijk en wordt verhoord voor zijn rol.'

De andere verdachte, een 32-jarige Amerikaan, zit nog vast in Frankrijk. Over zijn komst naar Nederland is nog niets bekend, meldt de politie.

Beide mannen worden verdacht van het neersteken van een agent op 10 maart aan de Van Houtenlaan in Stad.

Neergestoken tijdens avondklokcontrole

Op die woensdag spreken twee agenten de mannen aan op de Van Houtenlaan in Groningen. Het duo is om 22.00 uur, na de avondklok, buiten en de agenten willen weten waarom. Plotseling wordt de mannelijke agent in zijn gezicht gestoken.

De vrouwelijke agent raakt tijdens een worsteling gewond aan haar been. De mannelijke agent is er ernstiger aan toe: hij is geraakt in zijn gezicht en hals en verkeerde in levensgevaar.

Sporenonderzoek aan de Van Houtenlaan en directe omgeving (Foto: ProNews)

Aanhouding op Franse snelweg

Vanaf dat moment begint een klopjacht op de twee verdachten. Een woonbooteigenaar aan het Winschoterdiep herkent de verdachten op camerabeelden en tipt de politie. De mannen hadden via Airbnb een deel van zijn boot gehuurd.

De politie valt de boot vrijdagochtend binnen, maar de verdachten zijn dan al per auto gevlucht richting Frankrijk. De volgende nacht worden ze op de Franse snelweg alsnog aangehouden.

Het onderzoek naar het incident loopt nog.

Lees ook:

- Hoe snel komen verdachten steekpartij van Frankrijk naar Nederland?

- Politie kreeg verdachten steekpartij in België in het vizier

- Agent in gezicht gestoken bij avondklokcontrole; ook tweede agent gewond