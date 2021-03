‘Containers van de Ever Given voor ons de slagroom op de taart’

Samen met de Ever Given zijn zo’n zestig schepen onderweg naar Rotterdam, waar de havenbedrijven zich voorbereiden op een logistieke chaos.

Het kan weken en misschien wel maanden duren voordat de achterstand in het lossen van containers en andere lading is weggewerkt, voorziet directeur Otto Torenbosch van House of Shipping: ‘Er staat een enorme druk op en als het ene schip niet weg is, kan het andere schip de haven niet in.’

Een sleepboot trekt de Ever Given op gang (Foto: ANP)

Ruimte voor extra lading

House of Shipping heeft een tiental schepen met ruimte aan dek voor containers, die als extra lading meegenomen kunnen worden. ‘Dan heb je nog geen Ever Given, maar al neem je er maar 100 tot 200 mee, dan scheelt dat toch in de haven’, zegt Torenbosch van de rederij, die kortgeleden is verhuisd van Stad naar Winschoten.

Een schip als de Ever Given wordt in Rotterdam gelost en een deel van de lading wordt overgeslagen op andere schepen, die het weer naar kleinere havens brengen. Het wordt uitgefeederd, zoals de reders het noemen.

Ook de consument zal de opstopping in de havens voelen directeur Otto Torenbosch van House of Shipping

'Containertsunami' kan een tijd duren

‘Wij varen met name met bulk, zoals zand of graan, maar we hebben ook wel containers aan boord. Om ruimte te scheppen in de havens, zal er ook vraag naar ons soort schepen zijn. Voor ons is die extra lading toch een beetje de slagroom op de taart.’

De drukte in de Rotterdamse en ook Antwerpse haven kan wel een tijdje aanhouden, denkt Torenbosch, want het aantal havenkranen en andere laad- en losfaciliteiten zijn niet zomaar uit te breiden.

Ook House of Shipping kan niet van het ene op het andere moment al haar schepen inschakelen om de havens te verlossen van de containertsunami, omdat een deel van de vloot onder contract vaart. ‘Maar wat vrij is en vaart in de spotmarkt (korte termijn markt, red) kunnen we inzetten.’

Ook de consument zal de opstopping in de havens voelen, zegt Torenbosch. De containervloed gooit het strakke tijdschema waar de wereldeconomie en het transport over zee op draait lelijk in de war. Daardoor is de kans op lege schappen bij winkels als Action en Blokker groot.

Een van de 43 schepen die vastlagen in het Suezkanaal (Foto: ANP)

Opstopping zorgt voor hogere vrachtprijzen

De plotselinge vraag naar scheepstonnage zal de vrachtprijs opdrijven. Een aangenaam bijeffect voor de rederij. ‘Dat mag ook wel eens een keer’, vindt Torenbosch. De sector heeft moeilijke jaren achter de rug waarin rederijen ten onder gingen of moesten herstructureren. Veel van deze rederijen zijn van oudsher gevestigd in Groningen en Friesland.

Zo ontstond ook House of Shipping in 2016 uit een samenvoeging van de rederijen Feederlines, Navigia Shipmanagement en Thorco Shipping Holland.

Vorig jaar kregen de rederijen het door corona opnieuw voor de kiezen. Torenbosch: ‘De maanden mei tot en met september waren slecht. Het herstel heeft zich daarna ingezet en de trend zet door. De markt was zelfs al enigszins oververhit. Daar komt dit nu bovenop.’

Andere rederijen verwachten weinig gevolgen

House of Shipping is een van de weinige noordelijke rederijen die met containers als (deel)lading vaart. Andere reders zoals Seatrade, Amasus, Wagenborg, MF Shipping of Nescos, hebben veelal bulklading aan boord of stukgoederen als staalrollen of windmolenonderdelen.

Zij verwachten weinig tot geen gevolgen van de plotselinge toevloed van lading ‘Wij zijn met onze bulkschepen niet afhankelijk van containerfaciliteiten in Rotterdam of Antwerpen’, verklaart Guus van der Linde van Wagenborg in Delfzijl. ‘En de schepen met stukgoederen hebben zelf een kraan aan boord voor het laden en lossen.’

Wat lading betreft verwacht ook Amasus, eveneens in Delfzijl, weinig gevolgen. Wel wordt daar rekening gehouden met een hogere brandstofprijs doordat ook het transport van ruwe olie werd opgehouden voor het Suezkanaal.

