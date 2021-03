Stadjer schopt stiefzoon (8) in het water: tbs met dwangverpleging geëist

Het Openbaar Ministerie eist tbs met dwangverpleging tegen een 28-jarige Stadjer die zijn 8-jarige stiefkind ruim drie minuten in het Hoendiep liet spartelen. Hij had het kind daar zelf in geschopt.

De Groninger heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel op zijn stiefzoon.

Vismiddag loopt bijna uit op drama

Wat een middag vissen aan het Hoendiep had moeten worden, liep op 28 september vorig jaar voor een 8-jarige jongen bijna uit op een drama. De man schopte het kind na een woordenwisseling het water in. Vervolgens liet hij de jongen, gekleed in een jas met capuchon, een broek en gympen, ruim drie minuten in het water spartelen.

Uiteindelijk schoten omstanders het ventje te hulp. 'Dit is een zeer ernstig en verwijtbaar feit. Ik eis tbs met dwangverpleging', zei de officier.

Papa, papa, haal mij uit het water! Slachtoffer

Schop in de rug

Op die dag kregen de man en zijn stiefzoontje tijdens het vissen woorden over het gebruik van een mobiele telefoon. Dat liep uit op een dwarse scheldpartij van de 8-jarige. Dat schoot de man in het verkeerde keelgat. Nadat de jongen met zijn hengel naar zijn stiefvader had gezwaaid, dreigde die hem in het water te gooien. Toen het kind opperde dat hij wel kon zwemmen, schopte de man het kind in de rug en kwam de jongen in het water terecht.

Aan lot overgelaten

Daarna maakte de man ruim drie minuten lang geen aanstalten om het kind uit het water te halen, al schreeuwde het om hulp en klampte hij zich aan een steiger vast. 'Papa, papa, haal mij uit het water!', zou hij hebben geroepen. Op eigen kracht kon het ventje niet meer op de wal komen, omdat zijn kleding werd verzwaard door het water. Maar zijn stiefvader liet hem aan zijn lot over.

Vader filmde angstige momenten van kind

Terwijl het kind spartelde en om hulp schreeuwde, filmde de verdachte met zijn mobiele telefoon de angstige momenten van het kind. Omstanders, die op het hulpgeroep afkwamen, hoorden de verdachte tegen het kind roepen: 'Je kunt toch zwemmen? Niet aanstellen!'

Ze trokken het kind uit het water, terwijl de stiefvader aan wal een sigaretje opstak. De omstanders ontfermden zich over het kind en belden de politie. De verdachte deed een poging om het kind mee te krijgen op de fiets. Maar het ventje was bang, had het tegen een getuige gezegd.

De verdachte fietste vervolgens boos weg en liet het kind in de armen van vreemden achter.

Man voelde zich gekwetst

De man werd door de politie van huis gehaald om zijn verhaal op het bureau te doen. Daar bleek dat hij nog steeds buitengewoon kwaad was op zijn stiefzoon. Iets dat ook op zitting naar voren kwam. 'Ik was heel erg gekwetst', herhaalde hij meerdere malen. Ook werkte hij maar mondjesmaat mee aan psychologische onderzoeken.

Een aantal rapportages over hem had hij zelf voorzien van een waslijst aan correcties. De man zei op zitting dat hij door de omstanders werd tegengehouden, toen hij na een tijdje filmen zijn stiefzoon uit het water wilde halen. 'Daar had u al ruim drie minuten de tijd voor gehad', zei de rechter.

Het psychische letsel zal blijvend zijn. Zelfs onder de douche gaan is voor hem traumatisch Advocaat van slachtoffer

Opgenomen wegens psychoses

Op zeer jonge leeftijd is de man twee keer veroordeeld geweest wegens zwaar geweld tegen zijn moeder. Op 20-jarige leeftijd werd hij kort opgenomen vanwege psychoses en waandenkbeelden. Over deze periode zei hij op de zitting, dat hij fantasieën had om mensen iets aan te doen. Na deze opname brak de man ook diverse ambulante therapieën af. Hij is door deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

Tijdens de relatie met de moeder van het 8-jarige kind kwamen veel spanningen voor. Instanties als Veilig Thuis en De Raad voor de Kinderbescherming en ook het wijkteam werden regelmatig door de man geïntimideerd.

Grote kans op herhaling

Omdat hij beperkt meewerkt aan onderzoek, geen openheid van zaken geeft en vanwege de grote kans op herhaling, vindt de officier dat enkel de maatregel tbs met dwangverpleging passend is. 'Zowel voor de maatschappij als voor hem zelf', zei ze. Uit meerdere rapporten kwam naar voren dat de tbs zonder maximum aan de man kan worden opgelegd.

Kort na het Hoendiep-drama werd de 8-jarige jongen uit huis geplaatst. De advocaat van de moeder van het kind diende een schadeclaim van 32.000 euro in. 'Omdat het psychische letsel van het kind blijvend zal zijn. Zelfs onder de douche gaan is voor hem traumatisch, stelde de advocaat. Van dat bedrag wil de officier 8000 euro toewijzen.

Uitspraak volgt over twee weken.