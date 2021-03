Gemeente Groningen krijgt meer vrouwelijke straatnamen

Als er straatnamen worden vernoemd naar personen, dan moet er rekening gehouden worden met een evenredig aantal mannelijke en vrouwelijke straatnamen.

Slechts 47 straten naar vrouw vernoemd

Een meerderheid van de Groninger raad is van mening dat er tot op heden te weinig straat naar vrouwen zijn vernoemd. Er zijn 418 straten naar mannen vernoemd en slechts 47 naar vrouwen, daar gaat dus verandering in komen.

'Het is ook geen wonder dat ik als kind dacht dat straten alleen maar naar mannen genoemd mochten worden', zegt Petra Brouwer (GroenLinks). Ze prees haar eigen fractiegenoot voor het bedenken van het idee.

Oproep op Internationale Vrouwendag

Het is echter maar de vraag of die pluim geheel terecht is. Het was namelijk de Stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland die op Internationale Vrouwendag aandacht vroeg voor de straatnamenkwestie. 'Het is heel erg nodig dat meer straten worden vernoemd naar vrouwen', zei Jorien Bakker destijds namens de stichting, 'we hebben allemaal rolmodellen nodig.'

'Liever aandacht voor cruciale beroepen'

De coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie hebben die oproep van de stichting overgenomen. Niet alle partijen reageerden er even enthousiast op. Zo vindt de SP dat straten vernoemd moeten worden naar mensen die een cruciaal beroep uitvoeren.

Kan vrouwelijke straatnaam rolmodel zijn?

VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs vindt dat de gedachte achter het plan een verkeerd beeld oproept.

'Herleid je een rolmodel dan uit een vrouwelijke straatnaam?', vraagt Jacobs zich af. Ze denkt zelf van niet. 'Het doet echt onrecht aan om te zeggen dat vrouwen ook vrouwen als straatnaam willen hebben. Dat idee wil ik wegnemen. Ik denk dat er weinig meisjes en jonge vrouwen zijn, die in een straat wonen die naar een man is genoemd en zich daardoor niet kunnen ontplooien.'

Nieuwbouwwijk omdopen tot 'De Heldin'

Tijdens een eerder debat over deze kwestie deed verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) al een handreiking richting de politieke voorstanders van het plan om meer buurten en straten naar vrouwen te vernoemen. Wat hem betreft kon de nog te bouwen nieuwbouwwijk De Held III worden omgedoopt tot De Heldin.

Daar kwam VVD'er Jacobs nog even op terug: De wijk De Held is niet vernoemd naar een mannelijke held, maar naar de polders waarin de wijk is gebouwd.' Ze vindt het dan ook vreemd om De Heldin in het leven te roepen.

De wethouder gaf toe dat de wijk is vernoemd naar de polder, maar ondanks dat vindt hij De Heldin een mooie optie voor de nog te bouwen wijk.

