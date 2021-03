Cel en taakstraf voor ontucht met 14-jarige

Het Openbaar Ministerie eiste een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Gericht op zoek naar seks

De ontucht duurde een half jaar, tot eind december 2018. Het meisje was veertien jaar toen dat begon. De man en het meisje kenden elkaar via de dierenweide in Pekela, waar ook de verdachte destijds woonde. Ook de ouders van het meisje kenden hem. Op uitnodiging van de man zagen de twee elkaar meerdere keren. Dat gebeurde in het parkje of bij de man thuis. Volgens de rechtbank was de man gericht op een ontmoeting die zou leiden naar seks.

Ontdekt via Whatsapp

Het opvallende contact tussen het meisje en de man was de ouders van het meisje een doorn in het oog. De moeder ontdekte gesprekken tussen haar dochter en de verdachte via Whatsapp. Daaruit bleek wat er was gebeurd. De ouders deden aangifte op het politiebureau.

Eén dag in de cel

Behalve de opgelegde straf moet de man zich melden bij de reclassering, en mag hij geen contact opnemen met het meisje. Zij had 2000 euro smartengeld gevraagd. Daarvan wees de rechtbank 1500 euro toe.

De man zat één dag vast in de cel. Mocht hij de fout ingaan, dan liggen voor hem alsnog de voorwaardelijk 180 dagen cel op de plank. Hij heeft een proeftijd van twee jaar.