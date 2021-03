Stichting waarschuwt voor knarrenhof dat geen Knarrenhof is

‘Knarrenhof is een merknaam’, legt oprichter Peter Prak uit Noordlaren uit. ‘Het is een merk dat ergens voor staat. Maar het woord knarrenhof is een gebruikersnaam geworden. Zelfs in verkiezingsprogramma’s werd het woord gebruikt.’

Wij werken niet ten koste van mensen, maar juist voor mensen Peter Park - Stichting Knarrenhof

Stichting heeft geen winstoogmerk

Knarrenhof is elf jaar geleden opgericht. Prak: ‘Wij zijn een stichting en hebben geen winstoogmerk. De naam staat ergens voor, voor een bepaalde aanpak. We werken totaal anders dan andere partijen in de bouwwereld. Wij werken niet ten kóste van mensen, maar juist vóór mensen’.

Misbruik merknaam aanpakken

Prak is bang dat mensen de dupe worden van het misbruik van de naam Knarrenhof. ‘Soms lezen ze de naam knarrenhof en denken ze dat het goed geregeld is. Later blijkt er dan een louche partij achter te zitten.’

Stichting Knarrenhof probeert het misbruik van de merknaam aan te pakken. ‘Eerst sturen we een vriendelijke brief. Daar staat in dat er inbreuk wordt gemaakt op ons woordmerk. Dat heb ik geleerd van onze advocaat’, lacht Prak. ‘Als dat niet helpt, sturen we onze hooggeleerde mensen erop af.’

