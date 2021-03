Wel of geen camera's in Folkingestraat? Gemeenteraad beslist

Komt er cameratoezicht in de Folkingestraat in de stad? Dat besluit ligt in de handen van de Groninger gemeenteraad. De burgemeester, bewoners en politie hopen dat de politici de camera's laten installeren. 'Het staat in brand', zegt buurtbewoner Geert Pruiksma.

Een maand geleden lieten de bewoners van de Folkingestraat van zich horen. Ze waren de drugsoverlast van dealers en junks meer dan zat. Scheldpartijen en intimidaties waren onderdeel geworden van de dagelijkse gang van zaken. Nog altijd is er sprake van overlast. Niet alleen de bewoners willen extra toezicht in de straat, maar de bestuurlijke driehoek, met daarin de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie, wil dat ook. Geen van hen heeft echter de beslissingsbevoegdheid om de camera's op te hangen; dat is aan de raad.

Het gaat niet om camera's, maar we willen de straat weer terug zoals we die hadden Bewoner Geert Pruiksma

Buurtbewoners en politie

Woensdagmiddag gaat de raad voor het eerst in debat over het cameratoezicht in de Folkingestraat. Namens de bewoners van de straat zegt Geert Pruiksma dat het spannende tijden zijn.

'Als er een andere oplossing aangedragen wordt dan zijn we ook voor. Het gaat niet om camera's, maar we willen de straat weer terug zoals we die hadden.' Toch zou de teleurstelling voor de buurt groot zijn wanneer de raadsleden de komst van de camera's tegenhouden. 'Dan voelen we ons toch wel een beetje in de kou gezet.'

Ook de politie wil dus camera's laten ophangen. Frank Smilda, districtchef Groningen, laat via een e-mail weten dat er op dit moment al intensief gesurveilleerd wordt. Toch biedt dat niet voldoende soelaas. 'Dit deden we zowel geüniformeerd als in burger. Tijdens deze periode, bleek dat de veroorzakers inspelen op het politietoezicht. Ze waarschuwen elkaar, waardoor aanhoudingen op heterdaad niet lukken.'

Terugkerende overlast

Het is niet voor het eerst dat er drugsoverlast is in de straat. In 2017 was dat ook al het geval. De raad stemde destijds in met het tijdelijk cameratoezicht. Ook nu wordt gevraagd om voor een bepaalde periode camera's op te hangen. Doordat er al eens eerder camera's hebben gehangen, wordt de overlast als structureel gezien. De politie mag dan ook niet zelf de opdracht geven om camera's op te hangen.

Raad is aan zet

'De bevoegdheid tot het plaatsen van de camera's ligt bij het gemeentebestuur', aldus Smilda namens de politie. 'Daar wordt de afweging gemaakt. Als politie hebben wij ons ook te verhouden tot die lokale keuzes en context.'

De macht ligt dus volledig bij de raad. De politie laat eveneens weten dat alle extra inzet tot nu toe onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Volgens Smilda werken camera's effectief bij het bestrijden van overlast en zorgen ze voor een betere signalering van een heterdaadje. 'Uit die grotere heterdaadkracht volgt betere dossiervorming rondom de overlastgevers. Dat dossier kan vervolgens weer de basis zijn voor een gebiedsverbod.'

De coalitiepartijen in Groningen laten desgevraagd weten dat ze nog geen definitief standpunt hebben ingenomen. Vooral D66 en GroenLinks hebben twijfels.

Lees ook:

- Vier partijen willen cameratoezicht terug in Folkingestraat

- Roep om cameratoezicht Folkingestraat: 'Ik word zo nu en dan met de dood bedreigd'

- Drugsoverlast rondom Folkingestraat rond zomer opnieuw onder de loep (2018)