Dorpshuis Kantens stopt na nieuw subsidiebeleid: 'Het interesseert ze niks'

‘We hebben heel leuk dingen gedaan in de afgelopen jaren en er was altijd veel activiteit in het dorpshuis voor de coronatijd’, zegt voorzitter Gerben Lenstra van Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk 't Schienvat. 'Doordat wij veel minder subsidie krijgen, zien wij helaas geen andere mogelijkheid dan stoppen. We stevenen heel snel af op een faillissement.'

De gemeenteraad van Het Hogeland is twee weken geleden akkoord gegaan met een nieuwe subsidieregeling voor dorpshuizen. Ieder dorpshuis krijgt voortaan drieduizend euro. Voorheen kregen ze verschillende bedragen. De meeste dorpshuizen gaan er op vooruit, maar sommigen niet.

De ingang van het dorpshuis in Kantens (Foto: RTV Noord)

‘Dit is koud bezuinigen. We kregen het afgelopen jaar veertienduizend euro subsidie. Dat wordt nu in drie jaar afgebouwd naar drieduizend euro. Voor zevenhonderd inwoners is dat echt te weinig. Dit is een volstrekt zwakzinnig beleid', zegt Lenstra. De vermindering was volgens hem al ingezet voordat de raad een besluit had genomen.

De stichting heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten het gebouw niet meer te willen huren.

Ook zijn inwoners van Kantens geïnformeerd over het besluit. In de brief staat vermeld dat mensen die activiteiten in het dorpshuis willen organiseren zich maar moeten melden bij wethouder Mariëtte de Visser. Het bestuur verwijst naar haar mobiele nummer.

Gemeente verrast

Het college blijft achter zijn beleid staan. 'Door de nieuwe subsidieregeling kunnen we de komende jaren dorpshuizen behouden en versterken. Het nieuwe beleid geeft 27 dorpshuizen meer financiële steun dan eerder het geval was. Drie dorpshuizen krijgen minder steun, waaronder ’t Schienvat in Kantens', laat wethouder Mariëtte de Visser weten. Voor deze drie dorpshuizen was de gemeente op zoek naar een overgangsregeling.

'We zijn verrast door het besluit van de stichting, want we hadden graag eerst overlegd. Voor de overgangsregeling is voor de drie dorpshuizen in totaal dertigduizend euro beschikbaar. Daar had ook het dorpshuis van Kantens gebruik van kunnen maken', laat wethouder De Visser weten. De gemeente vindt het jammer dat de stichting deze kans niet onderzocht heeft. Tot 1 april 2021 is de oude subsidie gehandhaafd en heeft de stichting een voorschot gekregen.

Het college betreurt het dat de stichting in een bericht aan de dorpsbewoners privégegevens van de wethouder heeft gepubliceerd. Die gegevens zijn ook op sociale media gedeeld.

Bestuur voelt zich niet gesteund

Dat de wethouder bereid is om noodlijdende dorpshuizen te helpen, heeft de voorzitter niet gemerkt. 'We hadden geen enkele hoop en de wethouder gaat het overleg ook gewoon uit de weg. Wij zijn een aantal weken geleden met haar in gesprek geweest. We hebben toen digitaal een heel gammel soort zoomgesprekje gehad met de wethouder', zegt Lenstra. Daaruit zou blijken dat de gemeente weinig zou kunnen betekenen voor het bestuur. 'De vorige gemeente was veel meer betrokken bij ons. Het interesseert ze niks.'

Het college laat weten dat dorpshuizen belangrijk zijn voor Het Hogeland. 'Het is een belangrijke ontmoetingsplek voor onze inwoners. Ze bieden onderdak aan voorzieningen en ruimte voor activiteiten en ze brengen sociale samenhang in de dorpen. Het college hecht daarbij veel waarde aan inzet van vrijwilligers bij dorpshuizen', aldus wethouder De Visser.

Dorpshuisbeheerder stopt

Omdat er weinig vrijwilligers te vinden waren voor het dorpshuis heeft de stichting een beheerder aangesteld. Die kreeg van de stichting een vergoeding voor het schoonmaken, uitbaten en plannen van de zalen.

'Dit was een tussenweg om het binnen de regels uit te baten maar het toch rendabel te houden. Ik heb het nieuw leven in geblazen en het is heel jammer dat het zo moet eindigen. Het dorpshuis wordt nu de nek omgedraaid', zegt dorpshuisbeheerder Jan Westerlaken. Hij heeft besloten te stoppen en morgen is zijn laatste dag.

'Het was geen dik belegde boterham; ik deed het omdat het fantastisch was om tussen de mensen te staan', zegt Westerlaken.

Doorstart

De gemeente gaat op korte termijn in gesprek met verenigingen en vertegenwoordigers van de inwoners van Kantens. 'Om tot een toekomstbestendig dorpshuis te komen met de middelen die daarvoor beschikbaar zijn', aldus wethouder De Visser.

Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk ´t Schienvat heeft begrepen dat een aantal inwoners een doorstart wil onderzoeken. Voorzitter Gerben Lenstra wil hen daarbij ondersteunen, maar heeft er een hard hoofd in: 'Ik wil niks afdoen aan het enthousiasme van deze mensen, maar met de nieuwe subsidieregeling wordt een dorpshuis runnen in Kantens heel moeilijk.'

