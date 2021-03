Unzipped kan definitief inpakken, Groninger Museum lijdt tonnenverlies

Pakken die Mick Jagger droeg in de tentoonstelling The Rolling Stones – Unzipped, waar ruim 400 objecten uit de verzameling van de band getoond werden (Foto: Siese Veenstra/ANP)

De Rolling Stones-expositie Unzipped in het Groninger Museum wordt niet nogmaals verlengd. Het overleg met een museum in Marseille, de volgende halte van de expositie, is gestrand.

‘We gaan nu beginnen met afbouwen. Daar hebben we nu ruim de tijd voor. Natuurlijk hadden we het liever anders gezien', zegt woordvoerder Willemien Bouwers. Het museum verlengde de expositie al tot 18 april.

De tentoonstelling trok in Groningen zo'n 20.000 bezoekers. Het museum rekende op 150.000 tot 200.000 bezoekers. 'In een ideale wereld, zonder corona, hadden we daar inderdaad op gehoopt.'

Verlies

Het Groninger Museum lijdt door de maandenlange sluiting in de lockdown een verlies van een paar ton. Een groot deel daarvan wordt betaald uit de winsten van de eerdere David Bowie-expositie.

'We zijn nu wel redelijk door die reserves heen. Gelukkig krijgen we veel steun van de gemeente en de provincie. Ook ontvangen we veel donaties via de website. Sommige donateurs hebben wel honderd euro overgemaakt', zegt Bouwers.

400 unieke objecten

Unzipped werd half november vorig jaar geopend. Een maand later moest het museum dicht vanwege de tweede lockdown. In de tentoonstelling waren 400 unieke objecten uit de geschiedenis van de wereldberoemde Britse rockband The Rolling Stones te zien.

