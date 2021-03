Opnieuw tbs-verlenging voor man die meisjes (4 en 6) verkrachtte

Deskundigen denken dat de kans nog steeds groot is dat Z. opnieuw in de fout gaat. De behandeling van Z. begon in 2017. In 2019 werd de tbs ook met twee jaar verlengd.

Dna-spoor

De geboren Stadskanaalster Z. trok in oktober 2013 in Delfzijl een vierjarig meisje tijdens het spelen zijn auto in. Hij verkrachtte het kind en zette haar daarna in Appingedam weer uit zijn auto. Een wandelaar trof het verwarde kind aan. Er zat dna-materiaal op de kleding van het slachtoffertje,.

Dat dna-spoor bleek verband te houden met een soortgelijke zaak uit 2011. In dat jaar trok Z. een zesjarig meisje in zijn auto. Hij bracht haar naar het bos, verkrachtte haar en liet haar daarna achter in Stadskanaal. Het dna-materiaal in die zaak werd vervolgens opgeslagen in de databank van het NFI. Zodoende kwam bij de ontvoering en verkrachting in 2013 een match naar voren. Vervolgens is hij aangehouden.

Grooming

Verder maakte Z. zich schuldig aan grooming. Hij probeerde - ook in 2011 - via internet een 13-jarig meisje te verleiden tot ontuchtige handelingen. Z. stelde het meisje voor elkaar te ontmoeten in een bos in Assen. Hij bood haar geld in ruil voor seks. De vader van het slachtoffer kon op tijd ingrijpen. Hij nam de chatsessie van Z. met het meisje over en gaf de webcambeelden van de man over aan de politie.

Terugval

Z. verblijft in een gesloten tbs-kliniek. Hij was zelf bij de rechtszaak aanwezig. Tijdens de zitting kwam onder meer naar voren dat Z. in 2019 een terugval heeft gehad. Van een familielid had hij een simkaart voor een mobiele telefoon gekregen. Met deze telefoon had hij toch weer jonge meisjes benaderd. Z. gebruikt nu onder toezicht medicatie om te voorkomen dat hij lustgevoelens krijgt.

Vooruitgang

Pas een half jaar geleden heeft Z. voor het eerst openlijk toegegeven dat hij een pedoseksueel. Sindsdien slaat zijn behandeling beter aan. Dat blijkt ook tijdens gesprekssessies in groepsverband. Volgens zijn raadsman Hans Anker boekt hij vooruitgang: 'Hij moet hier erg mee gelopen hebben. Dat kan niet anders.'

Gesloten afdeling

Z. verblijft op een gesloten afdeling binnen de kliniek. Mogelijk wordt eind dit jaar gekeken naar een afdeling met een lager beveiligingsniveau. 'Maar we moeten heel voorzichtig naar dat doel. Mijn cliënt moet daar nog heel veel voor doen,' aldus de advocaat.

Volgens de rechtbank kleven er nog teveel risico's aan meer ruimte en vrijheden voor de man. De rechter volgt daarom het advies van de deskundigen. Na twee jaar wordt de situatie van Z. opnieuw bekeken.

Over twee jaar beslist de rechter of de tbs weer verlengd moet worden. Daarbij laat hij zich adviseren door gedragsdeskundigen van de kliniek. De rechter kan de tbs met een of twee jaar verlengen.

Tbs met dwangverpleging mag maximaal vier jaar duren, tenzij bij het misdrijf de lichamelijke integriteit van slachtoffers is aangetast. Dan gaat het om geweldsmisdrijven, zedenzaken (waaronder ook ontucht) en brandstichting met gevaar voor personen. In die gevallen kan de maatregel onbeperkt worden verlengd.

