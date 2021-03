Eindelijk weer samen sporten: kinderen doen mee aan bootcamp in Leek

De bootcamp is een van de eerste fysieke activiteiten van De Schans sinds de tweede lockdown. Doel is om kinderen hun vrije tijd weer wat actiever en sportiever te laten invullen.

Dat is nodig, want uit onderzoek van NOC-NSF uit februari blijkt dat 55 procent van de jongeren in Nederland minder is gaan sporten of is gestopt door de lockdown. De belangrijkste reden is de sluiting van de sportclubs.

Buurtsportcoach Vincent Pranger merkt dat de verveling toeslaat bij kinderen. ‘We horen dat ze graag weer wat te doen willen hebben. Nu er buiten weer het een en ander mogelijk is, hebben we samen met de gemeente Westerkwartier het initiatief genomen om activiteiten aan te bieden die anders stil blijven liggen.’

'Ik krijg het er wel heel warm van'

De bootcamp van dinsdag is verdeeld in drie leeftijdsgroepen. De vierjarige Jens doet mee bij de jongsten. ‘Ik vind het leuk, maar ik krijg het er wel heel warm van’, zegt hij.

De bedoeling is dat kinderen de komende tijd kunnen kennismaken met verschillende sporten. In de meivakantie organiseert De Schans proeftrainingen met sportverenigingen in de gemeente. In Leek hebben negen clubs hun medewerking toegezegd.

Proeftraining

‘Daar zitten ook binnensporten bij’, zegt Pranger. ‘Judo mag bijvoorbeeld niet in een zaal, maar die verenigingen kunnen ook in de buitenlucht een proeftraining geven.’

De buurtsportcoach legt uit dat deze periode voor jonge kinderen belangrijk is op het gebied van sport. ‘Vaak maken ze een sportkeuze voor langere tijd. Daarom laten we kinderen proeven aan verschillende sporten. Hopelijk kunnen ze hierdoor straks beter een definitieve keuze maken.’

